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Англия
16 ноября 2024, 18:04 |
570
0

Сразу 3 варианта. Известно, кого может возглавить Руд ван Нистелрой

Наставником интересуются «Лестер», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас»

16 ноября 2024, 18:04 |
570
0
Сразу 3 варианта. Известно, кого может возглавить Руд ван Нистелрой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

Нидерландский экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может возглавить «Лестер», «Вулверхэмптон» или «Кристал Пэлас», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководству «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас» не нравится нынешняя позиция клубов в АПЛ, обе команды находятся в зоне вылета.

Также «Лестер», вернувшийся в Премьер-лигу из Чемпионшипа, верит, что нидерландец сможет улучшить игру клуба. На данный момент «Лисицы» находятся на 15 месте с 10 очками.

Руд ван Нистелрой был временным наставником «Манчестер Юнайтед». Под руководством нидерландца «Красные дьяволы» победили в трех матчах и сыграли вничью 1 раз.

Ранее сообщалось, что ван Нистелрой может возглавить «Вест Хэм».

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Руд ван Нистелрой Лестер Вулверхэмптон Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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