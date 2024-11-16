Сразу 3 варианта. Известно, кого может возглавить Руд ван Нистелрой

Нидерландский экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может возглавить «Лестер», «Вулверхэмптон» или «Кристал Пэлас», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководству «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас» не нравится нынешняя позиция клубов в АПЛ, обе команды находятся в зоне вылета.

Также «Лестер», вернувшийся в Премьер-лигу из Чемпионшипа, верит, что нидерландец сможет улучшить игру клуба. На данный момент «Лисицы» находятся на 15 месте с 10 очками.

Руд ван Нистелрой был временным наставником «Манчестер Юнайтед». Под руководством нидерландца «Красные дьяволы» победили в трех матчах и сыграли вничью 1 раз.

Ранее сообщалось, что ван Нистелрой может возглавить «Вест Хэм».