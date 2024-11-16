Берреттини пригласил экс-тренера Синнера, замешанного в допинг-скандале

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 35), начал сотрудничество с Умберто Феррарой, бывшим тренером по физической подготовке Янника Синнера. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В августе стало известно, что в марте Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Однако дисквалификации удалось избежать: Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что причиной стали загрязнённые образцы. Клостебол попал в организм теннисиста через спрей, который физиотерапевт Джакомо Нальди использовал для обработки пореза на своём пальце.

Согласно отчёту ITIA, этот спрей был приобретён Феррарой в Италии. После инцидента Синнер исключил из своей команды как Нальди, так и Феррару.