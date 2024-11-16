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  4. Рубен АМОРИМ: «МЮ – величайший клуб в Англии, мы – двигатель АПЛ»
Англия
16 ноября 2024, 17:44 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:14
467
2

Рубен АМОРИМ: «МЮ – величайший клуб в Англии, мы – двигатель АПЛ»

Тренер готовится приступить к работе

16 ноября 2024, 17:44 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:14
467
2
Рубен АМОРИМ: «МЮ – величайший клуб в Англии, мы – двигатель АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим убежден, что команда находится не на своем месте и должна сделать все для завоевания титула АПЛ.

«Мы – «Манчестер Юнайтед». Это величайший клуб в Англии. История должна нас вдохновлять, поэтому я хочу сделать здесь нечто особенное. Мы должны это понимать, пусть давно не выигрывали титул АПЛ. И нужно попытаться выиграть его снова».

«Я не хочу оправдываться тем, что у нас молодая команда или я – молодой тренер. Игроки готовы справляться с требованиями в МЮ. Иначе их бы тут не было».

«Для меня важно, чтобы у команды был свой рисунок игры, своя идентичность, и мы это должны показать с первого матча. МЮ – двигатель АПЛ», – сказал Аморим.

Первым матчем Аморима во главе МЮ будет поединок против «Ипсвича» 24 ноября.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Комментарии 2
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Burevestnik
зараз МЮ на 13-у місці. ніби глибоко сидять,
але до третього лише 4 бали.
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+1
Saar
МЮ ,якщо взяти всю історію АПЛ - найбільший клуб, так. Але це не дорівнює, на данному етапі,- найсильніший.
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0
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