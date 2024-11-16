Полузащитник сборной Грузии: «Ждем оборонительного футбола от Украины»

Игрок сборной Грузии Отар Китеишвили поделился ожиданиями в поединке против национальной команды Украины в рамках пятого тура Лиги наций.

«В этой Лиге наций у нас были разные матчи. Но Украина в октябре играла против нас, в основном, в оборонительный футбол, не давая нам пространства. Ждем подобной игры от соперника и на этот раз.

С другой стороны, Украине в матче с нами нужна только победа, и она будет за неё бороться. Так что важно играть с полной концентрацией и максимально использовать свои сильные стороны», – сказал Китеишвили.

Напомним, что матч между Грузией и Украиной состоится в 19:00 по Киеву.