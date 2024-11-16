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Лига наций
16 ноября 2024, 12:53 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:56
333
0

Полузащитник сборной Грузии: «Ждем оборонительного футбола от Украины»

Отар Китеишвили – о грядущем матче против Украины в Лиге наций

16 ноября 2024, 12:53 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:56
333
0
Полузащитник сборной Грузии: «Ждем оборонительного футбола от Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Отар Китеишвили

Игрок сборной Грузии Отар Китеишвили поделился ожиданиями в поединке против национальной команды Украины в рамках пятого тура Лиги наций.

«В этой Лиге наций у нас были разные матчи. Но Украина в октябре играла против нас, в основном, в оборонительный футбол, не давая нам пространства. Ждем подобной игры от соперника и на этот раз.

С другой стороны, Украине в матче с нами нужна только победа, и она будет за неё бороться. Так что важно играть с полной концентрацией и максимально использовать свои сильные стороны», – сказал Китеишвили.

Напомним, что матч между Грузией и Украиной состоится в 19:00 по Киеву.

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Отар Китеишвили сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина
Андрій Вітренко Источник
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