Полузащитник сборной Грузии: «Ждем оборонительного футбола от Украины»
Отар Китеишвили – о грядущем матче против Украины в Лиге наций
Игрок сборной Грузии Отар Китеишвили поделился ожиданиями в поединке против национальной команды Украины в рамках пятого тура Лиги наций.
«В этой Лиге наций у нас были разные матчи. Но Украина в октябре играла против нас, в основном, в оборонительный футбол, не давая нам пространства. Ждем подобной игры от соперника и на этот раз.
С другой стороны, Украине в матче с нами нужна только победа, и она будет за неё бороться. Так что важно играть с полной концентрацией и максимально использовать свои сильные стороны», – сказал Китеишвили.
Напомним, что матч между Грузией и Украиной состоится в 19:00 по Киеву.
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