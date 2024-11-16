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  4. Александр Зверев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
16 ноября 2024, 06:33 |
73
0

Александр Зверев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира АТР 2024

16 ноября 2024, 06:33 |
73
0
Александр Зверев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

16 ноября состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) сыграет против американца Тейлора Фритца (США, ATP 5). Поединок состоится 2-м запуском, ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 12-я встреча соперников. Счет 6:5 в пользу Фритца.

Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет либо против Янника Синнера, либо против Каспера Рууда.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Александр Зверев Тейлор Фритц смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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