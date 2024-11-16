Александр Зверев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) сыграет против американца Тейлора Фритца (США, ATP 5). Поединок состоится 2-м запуском, ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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Это будет 12-я встреча соперников. Счет 6:5 в пользу Фритца.

Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет либо против Янника Синнера, либо против Каспера Рууда.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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