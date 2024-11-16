Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер или Зверев? Букмекеры назвали фаворита ATP Finals перед полуфиналами
ATP
16 ноября 2024, 05:44 |
39
0

Синнер или Зверев? Букмекеры назвали фаворита ATP Finals перед полуфиналами

Янник на старте плей-офф сыграет против Рууда, а Зверев встретится с Фритцем

16 ноября 2024, 05:44 |
39
0
Синнер или Зверев? Букмекеры назвали фаворита ATP Finals перед полуфиналами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Янник Синнер

16 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состояться матчи 1/2 финала.

Янник Синнер сыграет против Каспера Рууда, а Александр Зверев встретится с Тейлором Фритцем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы назвали главного претендента на трофей ATP Finals перед стартом полуфиналов. Им является Синнер, на титул которого можно поставить с коэффициентом 1.40.

Вторым фаворитом является Зверев. Котировки на успех представителя Германии составляют 3.50. Чемпионство Фритца или Рууда выглядит практически нереальным: 9.00 и 22.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Итогового турнира АТР 2024? Мнение букмекеров:

  1. Янник Синнер – 1.40
  2. Александр Зверев – 3.50
  3. Тейлор Фритц – 9.00
  4. Каспер Рууд – 22.00

По теме:
У легенды теперь нет шансов. Дрейк поставил $355 тысяч на бой Пол – Тайсон
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица John Newcombe Group на ATP Finals
Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024
Янник Синнер Александр Зверев Каспер Рууд Тейлор Фритц котировки букмекеров Итоговый турнир ATP азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15 ноября 2024, 09:15 1
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»

Британец высказался о декабрьском реванше

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 16 ноября 2024, 02:30 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Леся ЦУРЕНКО: «Опыт? Не вижу смысла что-то советовать, если не спрашивают»
Теннис | 15.11.2024, 23:06
Леся ЦУРЕНКО: «Опыт? Не вижу смысла что-то советовать, если не спрашивают»
Леся ЦУРЕНКО: «Опыт? Не вижу смысла что-то советовать, если не спрашивают»
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
Футбол | 15.11.2024, 05:05
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
Судьба Олегов. Почему волейболист Плотницкий лицемерит
Волейбол | 15.11.2024, 21:53
Судьба Олегов. Почему волейболист Плотницкий лицемерит
Судьба Олегов. Почему волейболист Плотницкий лицемерит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 3
Бокс
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
14.11.2024, 07:47
Бокс
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 52
Футбол
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
15.11.2024, 09:23 5
Бокс
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
15.11.2024, 05:30
Футбол
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 22:48 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем