Синнер или Зверев? Букмекеры назвали фаворита ATP Finals перед полуфиналами

16 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состояться матчи 1/2 финала.

Янник Синнер сыграет против Каспера Рууда, а Александр Зверев встретится с Тейлором Фритцем.

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Букмекерские конторы назвали главного претендента на трофей ATP Finals перед стартом полуфиналов. Им является Синнер, на титул которого можно поставить с коэффициентом 1.40.

Вторым фаворитом является Зверев. Котировки на успех представителя Германии составляют 3.50. Чемпионство Фритца или Рууда выглядит практически нереальным: 9.00 и 22.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Итогового турнира АТР 2024? Мнение букмекеров: