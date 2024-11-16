Синнер или Зверев? Букмекеры назвали фаворита ATP Finals перед полуфиналами
Янник на старте плей-офф сыграет против Рууда, а Зверев встретится с Фритцем
16 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состояться матчи 1/2 финала.
Янник Синнер сыграет против Каспера Рууда, а Александр Зверев встретится с Тейлором Фритцем.
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Букмекерские конторы назвали главного претендента на трофей ATP Finals перед стартом полуфиналов. Им является Синнер, на титул которого можно поставить с коэффициентом 1.40.
Вторым фаворитом является Зверев. Котировки на успех представителя Германии составляют 3.50. Чемпионство Фритца или Рууда выглядит практически нереальным: 9.00 и 22.00 соответственно.
Кто выиграет трофей Итогового турнира АТР 2024? Мнение букмекеров:
- Янник Синнер – 1.40
- Александр Зверев – 3.50
- Тейлор Фритц – 9.00
- Каспер Рууд – 22.00
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