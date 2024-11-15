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Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:51
499
0

Лидеру Руха сделали повторную операцию на колене

Марко Сапуга снова выбыл на долгое время

15 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:51
499
0
Лидеру Руха сделали повторную операцию на колене
ФК Рух. Марко Сапуга

Как стало известно Sport.ua, в одной из клиник Сербии полузащитнику «Руха» Mарку Сапуге провели операцию по реконструкции крестообразной связки колена.

Известно, что в январе 2024 года капитан «Руха» на зимнем этапе подготовки в Австрии не избежал серьезной травмы. И тогда на восстановление ушло около девяти месяцев, но выяснилось, что первая операция, к сожалению, была неудачной и без повторной не обойтись.

По имеющейся информации, на этот раз ориентировочный срок возвращения 21-летнего Сапуги к занятиям футболом составит более девяти месяцев.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о приглашении правого защитника львовян Алексея Сыча в национальную сборную Украины.

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Марко Сапуга Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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