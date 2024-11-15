Лидеру Руха сделали повторную операцию на колене
Марко Сапуга снова выбыл на долгое время
Как стало известно Sport.ua, в одной из клиник Сербии полузащитнику «Руха» Mарку Сапуге провели операцию по реконструкции крестообразной связки колена.
Известно, что в январе 2024 года капитан «Руха» на зимнем этапе подготовки в Австрии не избежал серьезной травмы. И тогда на восстановление ушло около девяти месяцев, но выяснилось, что первая операция, к сожалению, была неудачной и без повторной не обойтись.
По имеющейся информации, на этот раз ориентировочный срок возвращения 21-летнего Сапуги к занятиям футболом составит более девяти месяцев.
Ранее мы сообщали, что главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о приглашении правого защитника львовян Алексея Сыча в национальную сборную Украины.
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