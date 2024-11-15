«Он существенно прибавил». Коуч Руха – о вызове Сыча в сборную Украины

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал о приглашении правого защитника львовян Алексея Сыча в национальную сборную, у которой впереди решающие матчи Лиги наций:

«Об этом приглашении стало известно в среду вечером, а в четверг утром я разговаривал с Алексеем, прежде чем он отправился в Польшу.

Прежде всего, поздравил его с этим важнейшим в его карьере вызовом, сказал, что он заслужил это своей игрой и отношением к тренировочному процессу.

Что пожелал? Верить в свои силы, быть хладнокровным. Тем более что международного опыта Сычу не занимать. На клубном уровне он когда-то защищал цвета бельгийского «Кортрейка», становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы, выступал на Олимпийских играх во Франции.

Александр стал первым представителем «Руха» в национальной сборной Украины. Начинал он у тренера Владимира Безубяка во львовском училище физкультуры. Затем играл за «Карпаты» в полузащите, а уже в «Рухе» был передислоцирован на правый фланг обороны.

В последнее время он заметно прибавил, особенно в игре в третьей зоне. Он фактурный игрок, неуступчивый в единоборствах, может обострить ситуацию качественным кроссом, или мощным ударом издалека. Он прогрессирует и на позиции защитника.

Для 23-летнего футболиста, который является лидером «Руха» – это очередной вызов в его карьере. Убежден, что он подтвердит не случайность своего приглашения в национальную сборную Украины», – сказал Пономарев.

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