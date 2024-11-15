Игорь ШУХОВЦЕВ: «Выбор Трубина на игру с Грузией является приоритетным»

Известный в недалеком прошлом голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев в интервью Sport.ua высказал свои соображения относительно перспектив сборной Украины в завтрашнем матче Лиги наций с Грузией.

– Какие ваши ожидания от поединка давних соперников в Батуми?

- Какими могут быть ожидания? Обязательно выигрывать и брать три очка. Надеюсь на хороший уровень игры нашей сборной в этом матче. Ведь главная команда Украины демонстрирует не только достойный современный футбол, но и способна выигрывать с преимуществом. Я считаю, что мы сильнее сборной Грузии.

– Благодаря чему можно победить грузинскую сборную на ее поле?

- Это можно сделать за счет игры футболистов среднего звена и атакующих действий. У сборной Украины, как по мне, в полузащите играют одни из лучших игроков Европы. А голевое чувство подопечных Сергея Реброва поможет воплотить это в жизнь.

– Все футбольные специалисты считают, что главной ударной силой сборной Грузии является игрок итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия. Как думаете, что нужно применить нашей обороне, чтобы его нейтрализовать?

- Относительно того, что этот футболист очень приличного уровня, полностью согласен. Уверен, он доставит немало хлопот. Зная, что у нас в этом матче будет играть Миколенко, я надеюсь, что он и его партнеры по линии защиты справятся как с индивидуальными действиями Кварацхелии, так и командными действиями Грузии в целом. Думаю, что тренерский штаб нашей сборной все необходимое по этому поводу подопечным озвучит.

– Какую тактику, на ваш взгляд, выберет в этом поединке каждый из соперников?

- Хотя я и могу ошибаться, но предполагаю, что в этой встрече будет рваный темп. Если говорить о сборной Украины, то скорее всего, в начале игры она попытается прессинговать грузин на их половине поля. Затем она постарается сыграть в среднем блоке, а уже после этого, учитывая игру и счет, будут вноситься коррективы. Если мы будем превосходить соперника в скоростных качествах, то будем доминировать в игре. А если нет, то игра пройдет в среднем блоке.

– В отсутствие Андрея Лунина, который отсутствует на ноябрьском сборе национальной команды, компанию двум другим вратарям, Георгию Бущану и Анатолию Трубину составит представитель «Шахтера» Дмитрий Ризнык. Как думаете, на кого из стражей ворот сделает ставку тренерский штаб сборной Украины в матче с Грузией?

- По моему мнению, наиболее вероятной кандидатурой является Трубин. При отсутствии Лунина и при замечательных профессиональных качествах Бущана в ситуации, когда нашу сборную ждут два сложных матча, преимущество имеет голкипер «Бенфики». Анатолий Трубин находится в отличной форме, делает кучу сейвов и находится в «топе», поэтому это оптимальный выбор.

– Как охарактеризовали бы качества Дмитрия Ризныка?

- После еще предыдущих вызовов в национальную сборную он приобрел уверенность, поэтому тоже может сыграть хорошую игру. Это касается также и Бущана. Впрочем, качества этих обоих голкиперов ничем не хуже Лунина и Трубина. Но на данный момент оба вратаря, которые выступают в топ-клубах и уверенно играют в серьезных матчах, имеют преимущество. Поэтому повторюсь: выбор Трубина является приоритетным.

Ранее мы сообщали, что нападающий полтавской «Ворсклы» Николай Ковталюк, который в свое время защищал цвета грузинских клубов «Колхети-1913», «Динамо» (Тбилиси) и «Дила, сделал прогноз на завтрашнюю повторную встречу сборных Грузии и Украины в Батуми.