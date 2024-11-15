Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это им не поможет». Форвард дал прогноз на матч Украины в Грузии
Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2024, 20:49 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:58
1548
0

«Это им не поможет». Форвард дал прогноз на матч Украины в Грузии

Ковталюк уверен, что Украина выиграет на выезде

15 ноября 2024, 20:49 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:58
1548
0
«Это им не поможет». Форвард дал прогноз на матч Украины в Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий полтавской «Ворсклы» Николай Ковталюк, в свое время защищавший цвета грузинских клубов «Колхети-1913», «Динамо» (Тбилиси) и «Дела, и который эксклюзивно для Sport.ua предсказал победу украинской сборной над грузинской в ​​первом матче Лиги наций в Познани, сделал прогноз на завтрашнюю повторную встречу этих соперников в Батуми:

«Мне приходилось играть на стадионе в Батуми, и там очень активные болельщики, горячо поддерживающие своих. К этому украинской сборной нужно быть готовой. Хотя, по-моему, поддержка 12 игрока грузинам не поможет».

«По моему мнению, подопечным Сергея Реброва завтра будет еще труднее, чем в октябре в Познани, где грузины создали несколько угрожающих ситуаций. Все же статусность матча, турнирное положение, когда нашим отступать уже некуда, заставит их действовать с максимальным настроем и прыгнуть выше головы. Украинцы выиграют с минимальным преимуществом в счете».

«Склоняюсь к тому, что среди авторов глав будут Михаил Mудрик и Георгий Судаков, которые сейчас находятся в боевой спортивной форме», – сказал Ковталюк.

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Следует лишить Кварацхелию мяча»
Ребров рассказал, как в сборной Украины будут останавливать звезду Грузии
Маркевич сообщил, сколько Украина наберет очков против Грузии и Албании
инсайд Николай Ковталюк Ворскла Полтава сборная Украины по футболу Грузия - Украина сборная Грузии по футболу Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Футбол | 15 ноября 2024, 16:41 39
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров

Владислав Ванат не сможет сыграть в 5 туре Лиги наций

ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
Футбол | 15 ноября 2024, 03:02 4
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»

Андрей вспомнил легендарный сезон

Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Бокс | 15.11.2024, 11:48
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Шотландия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 15.11.2024, 21:11
Шотландия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Шотландия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15.11.2024, 07:59
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
14.11.2024, 17:29 1
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 5
Футбол
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
15.11.2024, 08:30 2
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
14.11.2024, 23:25
Теннис
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем