«Это им не поможет». Форвард дал прогноз на матч Украины в Грузии

Нападающий полтавской «Ворсклы» Николай Ковталюк, в свое время защищавший цвета грузинских клубов «Колхети-1913», «Динамо» (Тбилиси) и «Дела, и который эксклюзивно для Sport.ua предсказал победу украинской сборной над грузинской в ​​первом матче Лиги наций в Познани, сделал прогноз на завтрашнюю повторную встречу этих соперников в Батуми:

«Мне приходилось играть на стадионе в Батуми, и там очень активные болельщики, горячо поддерживающие своих. К этому украинской сборной нужно быть готовой. Хотя, по-моему, поддержка 12 игрока грузинам не поможет».

«По моему мнению, подопечным Сергея Реброва завтра будет еще труднее, чем в октябре в Познани, где грузины создали несколько угрожающих ситуаций. Все же статусность матча, турнирное положение, когда нашим отступать уже некуда, заставит их действовать с максимальным настроем и прыгнуть выше головы. Украинцы выиграют с минимальным преимуществом в счете».

«Склоняюсь к тому, что среди авторов глав будут Михаил Mудрик и Георгий Судаков, которые сейчас находятся в боевой спортивной форме», – сказал Ковталюк.