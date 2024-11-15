«Когда ты уже будешь свистеть?» Шевченко – про лучший момент в карьере

Украинский экс-футболист и обладатель «Золотого Мяча» Андрей Шевченко назвал лучший момент в своей футбольной карьере.

Неудивительно, но им является тот самый пенальти в финале Лиги чемпионов сезона 2002/2003 в ворота «Ювентуса»

«Я ждал свисток и смотрел постоянно на рефери и смотрел на Буффона. И я не услышал его просто. Я смотрю и думаю: «когда ты уже будешь свистеть?» Я посмотрел на него, он мне махнул головой, я махнул в ответ и ударил. Эти 30-40 метров, когда ты идешь от середины поля, этот момент очень психологический. Ты понимаешь, что это самый важный момент в истории для тебя. Если ты выиграешь ЛЧ - это коронация команды. У нас очень классная команда была»

В том розыгрыше Лиги чемпионов Андрей Шевченко сыграл 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Английский гранд хотел подписать Андрея Шевченко после хет-трика в ворота «Барселоны».