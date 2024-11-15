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  4. Маркевич сообщил, сколько Украина наберет очков против Грузии и Албании
Лига наций
15 ноября 2024, 20:50 |
1666
0

Маркевич сообщил, сколько Украина наберет очков против Грузии и Албании

Украинская команда в ноябре сыграет два решающих матча Лиги наций

15 ноября 2024, 20:50 |
1666
0
Маркевич сообщил, сколько Украина наберет очков против Грузии и Албании
УАФ. Мирон Маркевич

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.

Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, у Грузии и Албании по шесть пунктов.

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями об этих матчах.

– Мирон Богданович, наша сборная оказалась в положении пан или пропал. Как думаете, сможем достойно выйти из затруднительной ситуации?

– Думаю, что да. Будет непросто, на стороне той же сборной Грузии будет сумасшедшая поддержка болельщиков. Там всегда непросто играть. Тем более, что грузины потерпели два поражения подряд и, как и мы, рискуют потерять место в Лиге В. Игра будет тяжелой для обоих соперников, но мы должны победить.

– После Грузии у нас будет заключительный матч - с Албанией, которой мы уступили, ведя в счете. Это соперник был такой сильный, или наша сборная его недооценила?

– Нынешняя сборная Албании далеко не такая, какая была даже пять лет назад. У них есть ряд игроков довольно хорошего уровня, играют за неслабые клубы Серии А в Италии. Албанцы выиграли отборочную группу чемпионата Европы с Польшей и Чехией, на самом Евро не были парнями для битья в компании с Хорватией, Италией и Испанией. Крепкая команда, но, по моему мнению, мы должны были ее побеждать. Надеюсь, что в ответном матче заиграем лучше с ней.

– Сколько очков наберет сборная Украины в этих встречах?

– Добываем минимум четыре очка.

– Этого может не хватить в борьбе за повышение в классе.

– Да, понятно. Вы спросили мой прогноз. А желание мое – чтобы наша сборная набрала шесть очков.

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Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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