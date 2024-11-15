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Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2024, 18:12 |
689
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Ребров ответил Сабо на критику сборной Украины

Тренер старается не обращать внимания на мнения экспертов

15 ноября 2024, 18:12 |
689
0
Ребров ответил Сабо на критику сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров коротко ответил на критику бывшего наставника национальной команды Йожефа Сабо, который в СМИ регулярно критикует сборную.

Недавно Сабо заявил, что команда проиграет Грузии.

«Слова Сабо? Ну сказал и сказал. Я не думаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека. Готовимся к важному матчу», – ответил Ребров.

Украина сыграет против Грузии в матче Лиги наций 16 ноября.

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Сергей Ребров Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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