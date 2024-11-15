Ребров ответил Сабо на критику сборной Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров коротко ответил на критику бывшего наставника национальной команды Йожефа Сабо, который в СМИ регулярно критикует сборную.

Недавно Сабо заявил, что команда проиграет Грузии.

«Слова Сабо? Ну сказал и сказал. Я не думаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека. Готовимся к важному матчу», – ответил Ребров.

Украина сыграет против Грузии в матче Лиги наций 16 ноября.