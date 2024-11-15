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Италия
15 ноября 2024, 20:48 |
269
0

Пришел-ушел. Неопределенное будущее Хуммельса

Карьера Матса Хуммельса имеет несколько вариантов продолжения

15 ноября 2024, 20:48 |
269
0
Пришел-ушел. Неопределенное будущее Хуммельса
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Будущее немецкого защитника «Ромы» Матса Хуммельса достаточно туманно, сообщает Патрик Бергер.

35-летний немец ожидает исправления ситуации с его игровым временем до зимы, иначе может покинуть клуб. Не исключается вариант завершения карьеры.

В текущем сезоне Хуммельс провел на поле всего 23 минуты, однако приход на пост главного тренера «Ромы» Клаудио Раньери внушает определенный оптимизм в отношении будущего Матса в Риме.

Раньери провел первую тренировку в качестве коуча «Ромы»

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Матс Хуммельс Рома Рим Клаудио Раньери Серия A чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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