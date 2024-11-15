Италия15 ноября 2024, 20:48 |
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Пришел-ушел. Неопределенное будущее Хуммельса
Карьера Матса Хуммельса имеет несколько вариантов продолжения
15 ноября 2024, 20:48 |
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Будущее немецкого защитника «Ромы» Матса Хуммельса достаточно туманно, сообщает Патрик Бергер.
35-летний немец ожидает исправления ситуации с его игровым временем до зимы, иначе может покинуть клуб. Не исключается вариант завершения карьеры.
В текущем сезоне Хуммельс провел на поле всего 23 минуты, однако приход на пост главного тренера «Ромы» Клаудио Раньери внушает определенный оптимизм в отношении будущего Матса в Риме.
Раньери провел первую тренировку в качестве коуча «Ромы»
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