Пришел-ушел. Неопределенное будущее Хуммельса

Будущее немецкого защитника «Ромы» Матса Хуммельса достаточно туманно, сообщает Патрик Бергер.

35-летний немец ожидает исправления ситуации с его игровым временем до зимы, иначе может покинуть клуб. Не исключается вариант завершения карьеры.

В текущем сезоне Хуммельс провел на поле всего 23 минуты, однако приход на пост главного тренера «Ромы» Клаудио Раньери внушает определенный оптимизм в отношении будущего Матса в Риме.

Раньери провел первую тренировку в качестве коуча «Ромы»