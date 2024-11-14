ФОТО. Без Довбика. Раньери провел первую тренировку и обратился к игрокам

В четверг сразу после объявления о назначении новым тренером Ромы наставник Клаудио Раньери провел первую тренировку с командой.

Тренер пока вынужден работать без сборников, в том числе без Артема Довбика, однако обратился к игрокам, отметив важность футболки Ромы и необходимости снова радовать болельщиков.

В клубе, где Раньери не только дважды был тренером, но и начинал карьеру игрока, специалиста встретилась словами: «Добро пожаловать домой».

После завершения паузы на сборные наставника и его команду ждет тяжелый календарь: Наполи, Тоттенхэм и Аталанта.

В чемпионате Италии команде идет 12-й, а в Лиге Европы – 20-й.