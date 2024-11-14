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  4. ФОТО. Без Довбика. Раньери провел первую тренировку и обратился к игрокам
Италия
14 ноября 2024, 21:19 |
960
0

ФОТО. Без Довбика. Раньери провел первую тренировку и обратился к игрокам

Тренер уже начал работу

14 ноября 2024, 21:19 |
960
0
ФОТО. Без Довбика. Раньери провел первую тренировку и обратился к игрокам
ФК Рома. Клаудио Раньери

В четверг сразу после объявления о назначении новым тренером Ромы наставник Клаудио Раньери провел первую тренировку с командой.

Тренер пока вынужден работать без сборников, в том числе без Артема Довбика, однако обратился к игрокам, отметив важность футболки Ромы и необходимости снова радовать болельщиков.

В клубе, где Раньери не только дважды был тренером, но и начинал карьеру игрока, специалиста встретилась словами: «Добро пожаловать домой».

После завершения паузы на сборные наставника и его команду ждет тяжелый календарь: Наполи, Тоттенхэм и Аталанта.

В чемпионате Италии команде идет 12-й, а в Лиге Европы – 20-й.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Артем Довбик фото
Иван Зинченко Источник: ФК Рома
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