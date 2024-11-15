Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готов «засыпать фунтами» своего лидера
Трент Александер-Арнольд может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может получить самую высокую зарплату в АПЛ, сообщает TBR Football.
По данным источника, «красные» очевидно не хотят терять одного из лучших правых защитников мира. потому готовы предложить ему контракт на уровне с Мохамедом Салахом. Англичанин, в свою очередь, сам пока что не определился с будущим, он прекрасно понимает, что на него есть спрос почти во всех грандах европейского футбола.
В «Ливерпуле» надеются в ближайшие недели получить конкретику от футболиста касательно его намерений.
Мохамед Салах про то, с кого брал пример в начале европейской карьеры.
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