Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готов «засыпать фунтами» своего лидера

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может получить самую высокую зарплату в АПЛ, сообщает TBR Football.

По данным источника, «красные» очевидно не хотят терять одного из лучших правых защитников мира. потому готовы предложить ему контракт на уровне с Мохамедом Салахом. Англичанин, в свою очередь, сам пока что не определился с будущим, он прекрасно понимает, что на него есть спрос почти во всех грандах европейского футбола.

В «Ливерпуле» надеются в ближайшие недели получить конкретику от футболиста касательно его намерений.

Мохамед Салах про то, с кого брал пример в начале европейской карьеры.