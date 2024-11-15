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Англия
15 ноября 2024, 22:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:48
461
0

Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готов «засыпать фунтами» своего лидера

Трент Александер-Арнольд может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

15 ноября 2024, 22:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:48
461
0
Сумасшедшие деньги. Ливерпуль готов «засыпать фунтами» своего лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может получить самую высокую зарплату в АПЛ, сообщает TBR Football.

По данным источника, «красные» очевидно не хотят терять одного из лучших правых защитников мира. потому готовы предложить ему контракт на уровне с Мохамедом Салахом. Англичанин, в свою очередь, сам пока что не определился с будущим, он прекрасно понимает, что на него есть спрос почти во всех грандах европейского футбола.

В «Ливерпуле» надеются в ближайшие недели получить конкретику от футболиста касательно его намерений.

Мохамед Салах про то, с кого брал пример в начале европейской карьеры.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Мохамед Салах продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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