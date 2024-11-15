Германия – Великобритания. Нимайер vs Радукану. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024
15 ноября продолжатся матчи 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.
Сборная Германии встретится с командой Великобритании. Ориентировочное время начала противостояния – 19:40 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Победительницы поединка Германия – Великобритания выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Канады.
Германия – Великобритания. 1/8 финала КБДК 2024
- Юле Нимайер – Эмма Радукану
- Лаура Зигемунд – Кэти Бултер
- Анна-Лена Фридзам / Татьяна Мария – Оливия Николлс / Хезер Уотсон
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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