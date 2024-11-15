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ITF
15 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:46
85
0

Германия – Великобритания. Нимайер vs Радукану. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024

15 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:46
85
0
Германия – Великобритания. Нимайер vs Радукану. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября продолжатся матчи 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Германии встретится с командой Великобритании. Ориентировочное время начала противостояния – 19:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победительницы поединка Германия – Великобритания выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Канады.

Германия – Великобритания. 1/8 финала КБДК 2024

  • Юле Нимайер – Эмма Радукану
  • Лаура Зигемунд – Кэти Бултер
  • Анна-Лена Фридзам / Татьяна Мария – Оливия Николлс / Хезер Уотсон

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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