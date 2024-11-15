Пополнение. Еще один звездный канадец может оказаться в Баварии

Форвард французского «Лилля» Джонатан Дэвид попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», сообщает Флориан Плеттенберг.

24-летний канадец, контракт которого с нынешним клубом заканчивается уже следующим летом, очевидно пойдет на повышение. Практически все топ-клубы Европы заинтересованы в подписании канадца.

Спортивный директора мюнхенцев Макс Эберль является поклонником таланта игрока. Преимуществом «Баварии» над другими грандами в попытках подписать игрока является присутствие в их составе друга Джонатана – Альфонсо Дэвиса.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид отличился 13 раз в 19 матчах.

Опорник мюнхенской «Баварии» получил травму.