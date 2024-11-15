Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пополнение. Еще один звездный канадец может оказаться в Баварии
Германия
15 ноября 2024, 20:10 |
396
0

Пополнение. Еще один звездный канадец может оказаться в Баварии

Джонатан Дэвид попал в шорт-лист «Баварии»

15 ноября 2024, 20:10 |
396
0
Пополнение. Еще один звездный канадец может оказаться в Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Форвард французского «Лилля» Джонатан Дэвид попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», сообщает Флориан Плеттенберг.

24-летний канадец, контракт которого с нынешним клубом заканчивается уже следующим летом, очевидно пойдет на повышение. Практически все топ-клубы Европы заинтересованы в подписании канадца.

Спортивный директора мюнхенцев Макс Эберль является поклонником таланта игрока. Преимуществом «Баварии» над другими грандами в попытках подписать игрока является присутствие в их составе друга Джонатана – Альфонсо Дэвиса.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид отличился 13 раз в 19 матчах.

Опорник мюнхенской «Баварии» получил травму.

По теме:
Динамо летом продаст таланта сборной Украины. Киевляне уже нашли замену
Барселона готовит 80 миллионов евро за звездного вингера
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Джонатан Дэвид Лилль Бавария Макс Эберль трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги трансферы Альфонсо Дэвис чемпионат Германии по футболу Бундеслига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15 ноября 2024, 07:59 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15 ноября 2024, 09:15 1
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»

Британец высказался о декабрьском реванше

Маркевич сообщил, сколько Украина наберет очков против Грузии и Албании
Футбол | 15.11.2024, 20:50
Маркевич сообщил, сколько Украина наберет очков против Грузии и Албании
Маркевич сообщил, сколько Украина наберет очков против Грузии и Албании
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Теннис | 14.11.2024, 23:25
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Футбол | 15.11.2024, 17:25
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 2
Бокс
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 8
Футбол
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
15.11.2024, 08:30 2
Футбол
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем