«Галактикос» продолжается. Звездные фуллбеки собирают чемоданы в Мадрид

Трент Александр-Арнольд и Альфонсо Дэвис в планах Мадрида прописаны довольно четко и «Реал» строит свою трансферную кампанию, учитывая их трансферы, сообщает Relevo.

Приход канадца в клубе особо не обсуждается и является практически решенным вопросом. Контракт с «Баварией» заканчивается через 7 месяцев, уже в январе «сливочные» смогут вести переговоры с игроком, который летом должен прибыть в Мадрид.

С Трентом ситауция другая: руководство и тренерский штаб хотели бы видеть англичанина на Сантьяго Бернабеу уже зимой, но игрок верен своему нынешнему клубу и хочет остаться в Англии до конца сезона, выиграть трофеи и начать новую главу своей карьеры.

Трент Александр-Арнольд может получить самый «жирный» контракт в АПЛ.