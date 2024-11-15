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Испания
15 ноября 2024, 23:08 | Обновлено 15 ноября 2024, 23:37
682
0

«Галактикос» продолжается. Звездные фуллбеки собирают чемоданы в Мадрид

Трент Александер-Арнольд и Альфонсо Дэвис четко присутствуют в планах «сливочных»

15 ноября 2024, 23:08 | Обновлено 15 ноября 2024, 23:37
682
0
«Галактикос» продолжается. Звездные фуллбеки собирают чемоданы в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд и Альфонсо Дэвис

Трент Александр-Арнольд и Альфонсо Дэвис в планах Мадрида прописаны довольно четко и «Реал» строит свою трансферную кампанию, учитывая их трансферы, сообщает Relevo.

Приход канадца в клубе особо не обсуждается и является практически решенным вопросом. Контракт с «Баварией» заканчивается через 7 месяцев, уже в январе «сливочные» смогут вести переговоры с игроком, который летом должен прибыть в Мадрид.

С Трентом ситауция другая: руководство и тренерский штаб хотели бы видеть англичанина на Сантьяго Бернабеу уже зимой, но игрок верен своему нынешнему клубу и хочет остаться в Англии до конца сезона, выиграть трофеи и начать новую главу своей карьеры.

Трент Александр-Арнольд может получить самый «жирный» контракт в АПЛ.

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Реал Мадрид Бавария Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы Трент Александер-Арнольд Альфонсо Дэвис
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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