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Италия
15 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:53
1115
0

«Это мой фаворит». Легендарный форвард рассказал, сколько забьет Довбик

Лука Тони похвалил Артема

15 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:53
1115
0
«Это мой фаворит». Легендарный форвард рассказал, сколько забьет Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поделился мнением об украинском форварде «Ромы» Артеме Довбике.

«Мой фаворит среди игроков «Ромы» – Артем Довбик, отличный центральный нападающий. Де Росси также высоко его оценивал. У украинца есть всё, чтобы забивать более 20 голов за сезон», – сказал Тони.

В текущем сезоне Довбик провёл за «Рому» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Лука Тони – чемпион мира в составе сборной Италии. Известен своими выступлениями за «Баварию», «Рому», «Ювентус» и «Фиорентину».

Недавно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал возможность участия Артема Довбика в матче Лиги наций против сборной Грузии.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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