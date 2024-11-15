«Это мой фаворит». Легендарный форвард рассказал, сколько забьет Довбик

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поделился мнением об украинском форварде «Ромы» Артеме Довбике.

«Мой фаворит среди игроков «Ромы» – Артем Довбик, отличный центральный нападающий. Де Росси также высоко его оценивал. У украинца есть всё, чтобы забивать более 20 голов за сезон», – сказал Тони.

В текущем сезоне Довбик провёл за «Рому» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Лука Тони – чемпион мира в составе сборной Италии. Известен своими выступлениями за «Баварию», «Рому», «Ювентус» и «Фиорентину».

Недавно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал возможность участия Артема Довбика в матче Лиги наций против сборной Грузии.