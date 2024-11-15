«Это мой фаворит». Легендарный форвард рассказал, сколько забьет Довбик
Лука Тони похвалил Артема
Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поделился мнением об украинском форварде «Ромы» Артеме Довбике.
«Мой фаворит среди игроков «Ромы» – Артем Довбик, отличный центральный нападающий. Де Росси также высоко его оценивал. У украинца есть всё, чтобы забивать более 20 голов за сезон», – сказал Тони.
В текущем сезоне Довбик провёл за «Рому» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Лука Тони – чемпион мира в составе сборной Италии. Известен своими выступлениями за «Баварию», «Рому», «Ювентус» и «Фиорентину».
Недавно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал возможность участия Артема Довбика в матче Лиги наций против сборной Грузии.
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