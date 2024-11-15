Ребров высказался о состоянии Довбика. Сыграет ли против Грузии?

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров в предматчевой пресс-конференции высказался относительно физического состояния 27-летнего украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Будет ли играть Довбик? Артем вчера провел первую тренировку. Верим, что сегодня тренировка пройдет нормально и он будет полностью готов. Посмотрим завтра».