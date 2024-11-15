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  4. Ребров высказался о состоянии Довбика. Сыграет ли против Грузии?
Лига наций
15 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:18
632
0

Ребров высказался о состоянии Довбика. Сыграет ли против Грузии?

Главный тренер сборной Украины пока не уверен в готовности форварда

15 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:18
632
0
Ребров высказался о состоянии Довбика. Сыграет ли против Грузии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров в предматчевой пресс-конференции высказался относительно физического состояния 27-летнего украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Будет ли играть Довбик? Артем вчера провел первую тренировку. Верим, что сегодня тренировка пройдет нормально и он будет полностью готов. Посмотрим завтра».

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Сергей Ребров рассказал о прозвище Артема Довбика среди игроков сборной Украины.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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