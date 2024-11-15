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ATP
15 ноября 2024, 19:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:52
281
0

«Иногда он словно Человек-паук». Зверев о победе над Алькарасом

Немецкий теннисист оценил уровень игры соперника и их дружеское соперничество

15 ноября 2024, 19:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:52
281
0
«Иногда он словно Человек-паук». Зверев о победе над Алькарасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Александр Зверев

Испанец Карлос Алькарас (ATP 3) завершил выступление на Итоговом турнире, потеряв шансы на выход из группы Джона Ньюкомба. В последнем матче группового этапа испанец уступил Александру Звереву (ATP 2).

После игры Зверев прокомментировал своё соперничество с Алькарасом: «Он слишком часто побеждал меня в этом году в ключевых матчах, поэтому я рад, что наконец взял верх. У нас сложилось отличное соперничество, которое сопровождается хорошей дружбой. Всегда приятно играть с Карлосом, если не считать тех случаев, когда он меня побеждает – это не самое приятное чувство. Но он потрясающий парень».

Немец также отметил высокий уровень игры: «Игра была невероятной, особенно в первом сете. Тайбрейк получился просто сумасшедшим. В некоторые моменты я думал, что он снова превратился в Человека-паука», — поделился Зверев в интервью на корте.

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Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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