Андрей СТЕЦЕНКО: «Для чего существует Днепр? Я не знаю»

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал, что его клуб продолжает существовать как юридическое лицо, где все еще работает несколько человек, но затруднился объяснить, для чего это все происходит, учитывая, что футбольную деятельность «днепряне» уже давно не ведут.

«Как-то работаем, где-то по сусекам скребем. В клубе работает четыре человека. Поверьте мне, найти четырем человекам на кусок хлеба я еще в состоянии, несмотря на то, что я уже фактически на пенсии».

«Для чего существует «Днепр»? Отвечаю: я не знаю, для чего он существует. Команды со стороны главного акционера [Игоря Коломойского] закрыть клуб не поступало. Вот так и существуем. Сдаем отчеты в налоговую инспекцию, существуем как нормальное юридическое лицо, которое отвечает всем законодательным нормам Украины».

«Какие сусеки? Где-то остались долги с незапамятных времен, какие-то копейки. Мы на коленях ходим и просим, чтоб их нам вернули. Иногда нам идут навстречу и поддерживают. Это не от продажи футболистов, или какие-то платежи солидарности. В те времена клуб имел разноплановую деятельность, поэтому где-то как-то перебиваемся с хлеба на квас», – заявил Стеценко.

Также Стеценко назвал сумму долга, который фактически «похоронил» «Днепр» как субъект футбольной деятельности.