Названа сумма долга, который «похоронил» футбольный клуб Днепр
Долгов у днепрян было ориентировочно на 50 миллионов евро
Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о сумме долгов, из-за невыплаты которых в свое время клуб прекратил футбольное функционирование.
«Я уже давно не интересуюсь этим вопросом. В свое время, когда клуб прекращал свое футбольное существование это было около 50 миллионов евро. После этого прошли сроки давности у многих исков, которые были предъявлены нам со стороны футболистов и тренеров, то есть они, скорее всего, аннулированы. Сумма все равно наверняка остается весомой, а какая ее конкретная цифра, я вам сейчас не скажу, для этого надо поднимать все документы, высчитывать. Я на данном этапе не вижу в этом смысла, потому что нет необходимости и никто подобного рода цифры не запрашивал», – сказал Стеценко.
Ранее известный в прошлом футболист «Днепра» Эдуард Сон рассказал в интервью Sport.ua, что Игорь Коломойский отказывался рассматривать продажу днепровского клуба, хотя были желающие его приобрести.
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