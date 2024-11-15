Названа сумма долга, который «похоронил» футбольный клуб Днепр

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о сумме долгов, из-за невыплаты которых в свое время клуб прекратил футбольное функционирование.

«Я уже давно не интересуюсь этим вопросом. В свое время, когда клуб прекращал свое футбольное существование это было около 50 миллионов евро. После этого прошли сроки давности у многих исков, которые были предъявлены нам со стороны футболистов и тренеров, то есть они, скорее всего, аннулированы. Сумма все равно наверняка остается весомой, а какая ее конкретная цифра, я вам сейчас не скажу, для этого надо поднимать все документы, высчитывать. Я на данном этапе не вижу в этом смысла, потому что нет необходимости и никто подобного рода цифры не запрашивал», – сказал Стеценко.

Ранее известный в прошлом футболист «Днепра» Эдуард Сон рассказал в интервью Sport.ua, что Игорь Коломойский отказывался рассматривать продажу днепровского клуба, хотя были желающие его приобрести.