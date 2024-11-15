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Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 16:58 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:19
2551
5

Названа сумма долга, который «похоронил» футбольный клуб Днепр

Долгов у днепрян было ориентировочно на 50 миллионов евро

15 ноября 2024, 16:58 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:19
2551
5
Названа сумма долга, который «похоронил» футбольный клуб Днепр
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о сумме долгов, из-за невыплаты которых в свое время клуб прекратил футбольное функционирование.

«Я уже давно не интересуюсь этим вопросом. В свое время, когда клуб прекращал свое футбольное существование это было около 50 миллионов евро. После этого прошли сроки давности у многих исков, которые были предъявлены нам со стороны футболистов и тренеров, то есть они, скорее всего, аннулированы. Сумма все равно наверняка остается весомой, а какая ее конкретная цифра, я вам сейчас не скажу, для этого надо поднимать все документы, высчитывать. Я на данном этапе не вижу в этом смысла, потому что нет необходимости и никто подобного рода цифры не запрашивал», – сказал Стеценко.

Ранее известный в прошлом футболист «Днепра» Эдуард Сон рассказал в интервью Sport.ua, что Игорь Коломойский отказывался рассматривать продажу днепровского клуба, хотя были желающие его приобрести.

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Днепр долги Андрей Стеценко
Алексей Сливченко Источник: Информатор
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Комментарии 5
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Фанькин кот
Какие к чертям позовы? Пришить всю сумму долга к уголовному делу каломойши, и потом возвращать, продавая его наворованные активы! Только так!
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+3
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Falko
Стеценко: Всім, кому винен - вибачаю.
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+1
Kitten
Таку команду знищили...
З історією,традиціями,крутим фанатським рухом...
А все через жадібність і хитрість деяких "хазяйнів життя"
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0
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