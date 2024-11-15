Ребров рассказал, как в сборной Украины будут останавливать звезду Грузии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как игроки сборной Украины будут останавливать звездного вингера грузинской команды Хвичу Кварацхелию в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций.

– Как вы собираетесь останавливать Хвичу Кварацхелию?

– Так, как пытались останавливать и в первом матче. Я не знаю, на какой позиции он будет играть. Я очень уважаю этого футболиста. Я считаю, что у грузин очень высокого уровня игроки атаки, очень интересно играть против них. Но у нас есть свой план на игру.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября и начнется в 19:45.