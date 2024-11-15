Ребров рассказал, как в сборной Украины будут останавливать звезду Грузии
Украинской команде будет противостоять Хвича Кварацхелия
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как игроки сборной Украины будут останавливать звездного вингера грузинской команды Хвичу Кварацхелию в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций.
– Как вы собираетесь останавливать Хвичу Кварацхелию?
– Так, как пытались останавливать и в первом матче. Я не знаю, на какой позиции он будет играть. Я очень уважаю этого футболиста. Я считаю, что у грузин очень высокого уровня игроки атаки, очень интересно играть против них. Но у нас есть свой план на игру.
Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября и начнется в 19:45.
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