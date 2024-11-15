Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда и с кем сыграют Шахтер и Динамо? Утверждено время матчей 16-го тура
Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:17
544
0

Когда и с кем сыграют Шахтер и Динамо? Утверждено время матчей 16-го тура

Матчи 16-го тура сыграют с 5 по 9 декабря

15 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:17
544
0
Когда и с кем сыграют Шахтер и Динамо? Утверждено время матчей 16-го тура
Upl.ua

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 16 тура.

Матчи 16-го тура сыграют с 5 по 9 декабря.

Тур стартует 5 декабря – донецкий «Шахтер» сыграет с полтавской «Ворсклой».

8 декабря поединок 16-го тура проведет киевское «Динамо». Столичный клуб дома встретится с «Александрией».

В 16 туре будет сыграно 8 матчей, ниже представлено расписание игр.

Расписание матчей 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

5 декабря (четверг)

  • 18:00. Шахтер – Ворскла

7 декабря (суббота)

  • 13:00. Левый Берег – ЛНЗ
  • 15:30. Черноморец – Кривбасс
  • 18:00. Карпаты – Верес

8 декабря (воскресенье)

  • 13:00. Ингулец – Заря
  • 15:30. Колос – Оболонь
  • 18:00. Динамо – Александрия

9 декабря (понедельник)

  • 18:00. Полесье – Рух
По теме:
Украинский клуб, пострадавший от обстрела рф, покинули 6 футболистов
4 тайма по 35 минут. Оболонь и Чорноморець сыграют спарринг
Один из первых тренеров: «В выпускном классе Сыч вырос на 24 сантиметра»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига даты и время матчей Шахтер Донецк Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла Левый Берег Киев ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс Карпаты Львов Верес Ровно Карпаты - Верес Ингулец Заря Луганск Ингулец - Заря Колос Ковалевка Оболонь Киев Колос - Оболонь Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух
Микола Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15 ноября 2024, 09:15 1
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»

Британец высказался о декабрьском реванше

Новый тренер Довбика: «Я закончил с работой наставника. Всем отвечал «нет»
Футбол | 15 ноября 2024, 17:35 0
Новый тренер Довбика: «Я закончил с работой наставника. Всем отвечал «нет»
Новый тренер Довбика: «Я закончил с работой наставника. Всем отвечал «нет»

Раньери прокомментировал возвращение в Рому

Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Футбол | 15.11.2024, 12:00
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Бокс | 15.11.2024, 03:21
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Футбол | 15.11.2024, 16:41
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 11:48 5
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
15.11.2024, 07:59
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 15
Футбол
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
13.11.2024, 21:58 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем