Украина. Премьер лига15 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:17
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Когда и с кем сыграют Шахтер и Динамо? Утверждено время матчей 16-го тура
Матчи 16-го тура сыграют с 5 по 9 декабря
15 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:17
544
0
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 16 тура.
Матчи 16-го тура сыграют с 5 по 9 декабря.
Тур стартует 5 декабря – донецкий «Шахтер» сыграет с полтавской «Ворсклой».
8 декабря поединок 16-го тура проведет киевское «Динамо». Столичный клуб дома встретится с «Александрией».
В 16 туре будет сыграно 8 матчей, ниже представлено расписание игр.
Расписание матчей 16-го тура Украинской Премьер-Лиги
5 декабря (четверг)
- 18:00. Шахтер – Ворскла
7 декабря (суббота)
- 13:00. Левый Берег – ЛНЗ
- 15:30. Черноморец – Кривбасс
- 18:00. Карпаты – Верес
8 декабря (воскресенье)
- 13:00. Ингулец – Заря
- 15:30. Колос – Оболонь
- 18:00. Динамо – Александрия
9 декабря (понедельник)
- 18:00. Полесье – Рух
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