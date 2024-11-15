Когда и с кем сыграют Шахтер и Динамо? Утверждено время матчей 16-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 16 тура.

Матчи 16-го тура сыграют с 5 по 9 декабря.

Тур стартует 5 декабря – донецкий «Шахтер» сыграет с полтавской «Ворсклой».

8 декабря поединок 16-го тура проведет киевское «Динамо». Столичный клуб дома встретится с «Александрией».

В 16 туре будет сыграно 8 матчей, ниже представлено расписание игр.

Расписание матчей 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

5 декабря (четверг)

18:00. Шахтер – Ворскла

7 декабря (суббота)

13:00. Левый Берег – ЛНЗ

15:30. Черноморец – Кривбасс

18:00. Карпаты – Верес

8 декабря (воскресенье)

13:00. Ингулец – Заря

15:30. Колос – Оболонь

18:00. Динамо – Александрия

9 декабря (понедельник)