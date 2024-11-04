Известны дата и время матчей 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

Украинская Премьер-Лига сообщила даты и время начала матчей 15-го тура – поединки команд состоятся 29 и 30 ноября, а также 1 и 2 декабря.

Расписание матчей 15-го тура:

29 ноября, 15:30. Ворскла – Ингулец

30 ноября, 13:00. ЛНЗ – Верес

30 ноября, 15:30. Кривбасс – Полесье

30 ноября, 18:00. Левый Берег – Оболонь

1 декабря, 13:00. Александрия – Черноморец

1 декабря, 15:30. Колос – Динамо

1 декабря, 18:00. Шахтер – Рух

2 декабря, 18:00. Заря – Карпаты

По состоянию на 4 ноября, команды УПЛ сыграли разное количество матчей – от 10 до 12. Лидируют в чемпионате киевское «Динамо» и «Александрия» (по 29 баллов), тройку лучших замыкает донецкий «Шахтер» (23 балла).