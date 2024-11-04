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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 14:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:45
251
0

Известны дата и время матчей 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

Очередной тур чемпионата пройдет с 29 ноября по 2 декабря

04 ноября 2024, 14:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:45
251
0
Известны дата и время матчей 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
Украинская Премьер-Лига

Украинская Премьер-Лига сообщила даты и время начала матчей 15-го тура – поединки команд состоятся 29 и 30 ноября, а также 1 и 2 декабря.

Расписание матчей 15-го тура:

  • 29 ноября, 15:30. Ворскла – Ингулец
  • 30 ноября, 13:00. ЛНЗ – Верес
  • 30 ноября, 15:30. Кривбасс – Полесье
  • 30 ноября, 18:00. Левый Берег – Оболонь
  • 1 декабря, 13:00. Александрия – Черноморец
  • 1 декабря, 15:30. Колос – Динамо
  • 1 декабря, 18:00. Шахтер – Рух
  • 2 декабря, 18:00. Заря – Карпаты

По состоянию на 4 ноября, команды УПЛ сыграли разное количество матчей – от 10 до 12. Лидируют в чемпионате киевское «Динамо» и «Александрия» (по 29 баллов), тройку лучших замыкает донецкий «Шахтер» (23 балла).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига даты и время матчей Ворскла Полтава Ингулец ЛНЗ Верес Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Левый Берег Киев Оболонь Киев Александрия Черноморец Одесса Колос Ковалевка Динамо Киев Шахтер Донецк Рух Львов Заря Луганск Карпаты Львов Ворскла - Ингулец ЛНЗ - Верес Кривбасс - Полесье Левый Берег - Оболонь Александрия - Черноморец Колос - Динамо Шахтер - Рух
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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