Украина. Премьер лига04 ноября 2024, 14:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:45
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Известны дата и время матчей 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
Очередной тур чемпионата пройдет с 29 ноября по 2 декабря
04 ноября 2024, 14:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:45
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Украинская Премьер-Лига сообщила даты и время начала матчей 15-го тура – поединки команд состоятся 29 и 30 ноября, а также 1 и 2 декабря.
Расписание матчей 15-го тура:
- 29 ноября, 15:30. Ворскла – Ингулец
- 30 ноября, 13:00. ЛНЗ – Верес
- 30 ноября, 15:30. Кривбасс – Полесье
- 30 ноября, 18:00. Левый Берег – Оболонь
- 1 декабря, 13:00. Александрия – Черноморец
- 1 декабря, 15:30. Колос – Динамо
- 1 декабря, 18:00. Шахтер – Рух
- 2 декабря, 18:00. Заря – Карпаты
По состоянию на 4 ноября, команды УПЛ сыграли разное количество матчей – от 10 до 12. Лидируют в чемпионате киевское «Динамо» и «Александрия» (по 29 баллов), тройку лучших замыкает донецкий «Шахтер» (23 балла).
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