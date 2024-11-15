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15 ноября 2024, 16:22 |
509
0

Он был в реанимации. Легенда Манчестер Юнайтед возвращается на поле

Эдвин ван дер Сар сыграет в матче легенд после тяжелой болезни

15 ноября 2024, 16:22 |
509
0
Он был в реанимации. Легенда Манчестер Юнайтед возвращается на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвин ван дер Сар

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар возвращается на футбольное поле после 16 месяцев борьбы с тяжелой болезнью.

Бывший вратарь английского клуба попал в реанимацию в июле 2023 года из-за кровоизлияния в мозг. Случился этот инцидент во время отпуска в Хорватии – врачи делали осторожные прогнозы, и через 16 месяцев Эдвин полностью поборол недуг.

Эдвин ван дер Сар поддерживает физическую форму в хорошем состоянии и даже вернется на поле в матче легенд. 17 ноября состоится поединок между легендами «Аякса» и «Реала». Вратарь оденет футболку нидерландского клуба.

Ранее сообщалось, что Эдвин ван дер Сар занял третье место в рейтинге лучших вратарей в истории.

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Эдвин ван дер Сар Манчестер Юнайтед Аякс Реал Мадрид
Микола Титюк Источник: Manchester Evening News
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