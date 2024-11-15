Он был в реанимации. Легенда Манчестер Юнайтед возвращается на поле
Эдвин ван дер Сар сыграет в матче легенд после тяжелой болезни
Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар возвращается на футбольное поле после 16 месяцев борьбы с тяжелой болезнью.
Бывший вратарь английского клуба попал в реанимацию в июле 2023 года из-за кровоизлияния в мозг. Случился этот инцидент во время отпуска в Хорватии – врачи делали осторожные прогнозы, и через 16 месяцев Эдвин полностью поборол недуг.
Эдвин ван дер Сар поддерживает физическую форму в хорошем состоянии и даже вернется на поле в матче легенд. 17 ноября состоится поединок между легендами «Аякса» и «Реала». Вратарь оденет футболку нидерландского клуба.
Ранее сообщалось, что Эдвин ван дер Сар занял третье место в рейтинге лучших вратарей в истории.
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