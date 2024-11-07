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Англия
07 ноября 2024, 02:01 |
230
0

Определен лучший вратарь в истории АПЛ. Это не Чех и Ван дер Сар

Признание получил Петер Шмейхель

07 ноября 2024, 02:01 |
230
0
Определен лучший вратарь в истории АПЛ. Это не Чех и Ван дер Сар
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории Английской премьер-лиги.

Первую позицию занял чемпион Европы и бывший легендарный датский вратарь Петер Шмейхель. За ним в рейтинге идет Петр Чех, который играл за «Челси» и «Арсенал». Бронза рейтинга у еще одного экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара.

На четвертой строчке рейтинга разместился англичанин Дэвид Симен, а пятый – нынешний кипер «Ливерпуля» Алиссон.

В десятку рейтинга также попали Давид Де Хеа, Эдерсон, Йенс Леманн, Шэй Гивен и Брэд Фридель.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.

Рейтинг лучших вратарей в истории АПЛ от GiveMeSport

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Эдвин ван дер Сар Петер Шмейхель Петр Чех Алиссон Давид Де Хеа Йенс Леманн Шей Гивен Брэд Фридель
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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