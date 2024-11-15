Один из первых тренеров: «В выпускном классе Сыч вырос на 24 сантиметра»

Заслуженный тренер Украины Владимир Безубяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал о новичке национальной сборной Украины по футболу Алексее Сыче, которого он воспитывал три года в львовском училище физкультуры:

«Алексей – воспитанник ровненского футбола, его я заметил на одном из местных турниров и затем пригласил учиться во Львов. Сыч играл на позиции атакующего полузащитника и выделялся нестандартными действиями. Кстати, в одном классе с Алексеем учился Данило Сикан, который вскоре стал чемпионом мира среди юниоров, а затем с ним – бронзовым призером молодежного чемпионата Европы.

Помню, в выпускном классе Сыч подрос сразу на 24 (!) сантиметра и стал чуть ли не самым высоким среди моих подопечных. После «Карпат» Алексей оказался в «Руси», где изменил амплуа, передвинувшись на правый фланг защиты. Навыки игры в средней линии помогают Сычу остро атаковать последним пасом, а отличные физические кондиции позволяют выполнять огромный объем работы, чем он напоминает легендарного Олега Лужного.

Поэтому Алексей успевает не только качественно подключаться к атакам, но и надежно защищаться. И в том, что «Рух» мало пропускает, есть его немалая заслуга. Надеюсь, что так будет и в главной команде страны».