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  4. Один из первых тренеров: «В выпускном классе Сыч вырос на 24 сантиметра»
Лига наций
15 ноября 2024, 16:11 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:16
427
0

Один из первых тренеров: «В выпускном классе Сыч вырос на 24 сантиметра»

Будущий футболист сборной учился вместе с Сиканом

15 ноября 2024, 16:11 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:16
427
0
Один из первых тренеров: «В выпускном классе Сыч вырос на 24 сантиметра»
ФК Рух. Владимир Безубяк

Заслуженный тренер Украины Владимир Безубяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал о новичке национальной сборной Украины по футболу Алексее Сыче, которого он воспитывал три года в львовском училище физкультуры:

«Алексей – воспитанник ровненского футбола, его я заметил на одном из местных турниров и затем пригласил учиться во Львов. Сыч играл на позиции атакующего полузащитника и выделялся нестандартными действиями. Кстати, в одном классе с Алексеем учился Данило Сикан, который вскоре стал чемпионом мира среди юниоров, а затем с ним – бронзовым призером молодежного чемпионата Европы.

Помню, в выпускном классе Сыч подрос сразу на 24 (!) сантиметра и стал чуть ли не самым высоким среди моих подопечных. После «Карпат» Алексей оказался в «Руси», где изменил амплуа, передвинувшись на правый фланг защиты. Навыки игры в средней линии помогают Сычу остро атаковать последним пасом, а отличные физические кондиции позволяют выполнять огромный объем работы, чем он напоминает легендарного Олега Лужного.

Поэтому Алексей успевает не только качественно подключаться к атакам, но и надежно защищаться. И в том, что «Рух» мало пропускает, есть его немалая заслуга. Надеюсь, что так будет и в главной команде страны».

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Лига наций Алексей Сыч Владимир Безубяк сборная Украины по футболу Рух Львов дебют сборная Грузии по футболу Грузия - Украина сборная Албании по футболу Албания - Украина
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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