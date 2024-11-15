Сергей MИЗИН: «Трибуны в Батуми не должны пугать украинцев»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Mизин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги наций по футболу между сборной Грузии и подопечными Сергея Реброва:

«То, что противостояние состоится на заполненном до отказа стадионе в Батуми, не должно пугать. Напротив, знаю по себе, как комфортно играть в таких условиях и это только будет стимулировать заставить замолчать трибуны, а затем услышать аплодисменты от адекватных фанатов. Тем более, что в Батуми будут и наши болельщики.

Кстати, украинская сборная уже неоднократно доказывала, что умеет находить выход из затруднительного турнирного положения. В Батуми будет возможность еще раз это подтвердить. Хотя, если откровенно, то не стоит загонять себя в тупик, чтобы потом изо всех сил выкарабкиваться. У украинской сборной есть потенциал, чтобы обходиться без таких перепадов. Вот и в следующем матче должен сказаться более высокий уровень подготовки подопечных Сергея Реброва, которые победят – 2:1».

Пока украинская сборная замыкает турнирную таблицу в своей группе, набрав четыре очка. Лидируют чехи, у которых на три пункта больше.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подверг критике молодое поколение сборной Украины.