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Англия
15 ноября 2024, 15:22 |
654
0

Бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить клуб АПЛ

Руд ван Нистелрой стал главным претендентом на пост наставника «Вест Хэма»

15 ноября 2024, 15:22 |
654
0
Бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

Нидерландский тренер Руд ван Нистелрой, который сначала был помощником, а потом временным наставником «Манчестер Юнайтед», может вернуться в АПЛ после своего увольнения.

Сообщается, что руководство «Вест Хэма» недовольно нынешним главным тренером Хуленом Лопетеги и рассматривает возможность его увольнения в ближайшее время. Главным кандидатом рассматривается бывший тренер «красных» ван Нистелрой.

«Вест Хэм» потратил летом около 150 млн евро на трансферы, однако результаты команды оставляют желать лучшего. Подопечные Лопетеги набрали 12 баллов и занимают лишь 14 место в турнирной таблице.

Нистелрой удивил многих скептиков, ведь под его руководством «Манчестер Юнайтед» провел четыре матча и ни разу не проиграл – три победы и одна ничья. До этого «красные» имели одну победу в восьми матчах.

Кроме «Вест Хэма» на нидерландского специалиста претендует клуб из Чемпионшипа.

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Микола Титюк Источник: Caughtoffside
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