Ван Нистелрой может возглавит клуб из Чемпионшипа

48-летний нидерландский тренер Руд ван Нистелрой может вернуться на пост главного тренера, правда, в команду Чемпионшипа.

Как сообщает The Sun, руководство «Бернли» заинтересовано в услугах специалиста.

Известно, что владелец клуба Алан Пейс рассматривает возможность приглашения ван Нистелроя на пост главного тренера, если команда столкнется с проблемами в борьбе за выход в Премьер-Лигу.

В данный момент «Бернли» тренирует английский специалист Скотт Паркер. Ему доверяют, но команда пока не отстала от тройки лидеров.

«Бернли» занимает 4-е место с 27 очками, а на первом месте – «Сандерленд» с 31 очком.