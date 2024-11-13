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  4. Ван Нистелрой может возглавит клуб из Чемпионшипа
Англия
13 ноября 2024, 20:20 |
556
0

Ван Нистелрой может возглавит клуб из Чемпионшипа

В услугах специалиста заинтересован клуб, который борется за повышение в Премьер-Лигу

13 ноября 2024, 20:20 |
556
0
Ван Нистелрой может возглавит клуб из Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний нидерландский тренер Руд ван Нистелрой может вернуться на пост главного тренера, правда, в команду Чемпионшипа.

Как сообщает The Sun, руководство «Бернли» заинтересовано в услугах специалиста.

Известно, что владелец клуба Алан Пейс рассматривает возможность приглашения ван Нистелроя на пост главного тренера, если команда столкнется с проблемами в борьбе за выход в Премьер-Лигу.

В данный момент «Бернли» тренирует английский специалист Скотт Паркер. Ему доверяют, но команда пока не отстала от тройки лидеров.

«Бернли» занимает 4-е место с 27 очками, а на первом месте – «Сандерленд» с 31 очком.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Бернли Руд ван Нистелрой назначение тренера
Олександр Сільченко Источник: The Sun
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