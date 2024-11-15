«Микейла обладает отличными качествами». Хавбек МЮ оценил уровень Мудрика

Украинский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн высказался о своем соотечественнике – вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике:

«Я очень рад видеть украинцев в АПЛ и всех поддерживаю, когда попадаю на матчи с их участием. Наверное, чаще слежу за Мудриком, ведь он играет за «Челси», это сильная команда, прямой конкурент «МЮ». Мне интересно следить за ним, «Микейла» имеет много замечательных качеств, и прежде всего – скорость. Да, иногда у него бывают хорошие игры, иногда – нет. Однако никто не сомневается, что это очень талантливый, неординарный игрок».

В текущем сезоне Мудрик сыграл всего 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Зато в Лиге конференций украинец в 3 поединках отметился 2 голами и 3 ассистами за «Челси».