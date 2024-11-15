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  4. «Микейла обладает отличными качествами». Хавбек МЮ оценил уровень Мудрика
Англия
15 ноября 2024, 15:09 |
186
1

«Микейла обладает отличными качествами». Хавбек МЮ оценил уровень Мудрика

Захар Бауманн восхищается игрой вингера «Челси»

15 ноября 2024, 15:09 |
186
1
«Микейла обладает отличными качествами». Хавбек МЮ оценил уровень Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн высказался о своем соотечественнике – вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике:

«Я очень рад видеть украинцев в АПЛ и всех поддерживаю, когда попадаю на матчи с их участием. Наверное, чаще слежу за Мудриком, ведь он играет за «Челси», это сильная команда, прямой конкурент «МЮ». Мне интересно следить за ним, «Микейла» имеет много замечательных качеств, и прежде всего – скорость. Да, иногда у него бывают хорошие игры, иногда – нет. Однако никто не сомневается, что это очень талантливый, неординарный игрок».

В текущем сезоне Мудрик сыграл всего 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Зато в Лиге конференций украинец в 3 поединках отметился 2 голами и 3 ассистами за «Челси».

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Михаил Мудрик Захар Бауманн Манчестер Юнайтед Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Gargantua81
ох шалунишка )))
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