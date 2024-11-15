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Чемпионат мира
15 ноября 2024, 14:52 | Обновлено 15 ноября 2024, 15:00
642
0

ФОТО. Во время матча с Бразилией венесуэльцы включили полив газона

Арбитр был вынужден добавить 5 минут, а Винисиус был очень злой

15 ноября 2024, 14:52 | Обновлено 15 ноября 2024, 15:00
642
0
ФОТО. Во время матча с Бразилией венесуэльцы включили полив газона
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 14 на 15 ноября состоялся матч 11-го тура квалификации к Чемпионату мира 2026 года между сборными Венесуэлы и Бразилии.

На 94-й минуте, во время выполнения углового бразильцами, на стадионе внезапно включили систему полива газона. Довольно оригинальный способ затянуть время, не правда ли? Конечно, арбитр был вынужден остановить игру.

Этот инцидент сильно разозлил бразильцев. Винисиус Жуниор, который в тот момент находился на скамейке запасных, встал и начал выкрикивать непристойные слова в адрес скамейки запасных венесуэльской команды.

После перерыва команды сыграли еще 5 минут, но счёт остался неизменным.

Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира. 11-й тур

Венесуэла – Бразилия – 1:1

Голы: Сеговия, 46 – Рафинья, 43

На 62-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Удаление: Гонсалес, 89.

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Олександр Сільченко Источник: Cadena Ser
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