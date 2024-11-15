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  4. ФОТО. «Моя Легенда!» Как жена Цыганкова поздравила Виктора?
Испания
15 ноября 2024, 14:18 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:20
926
2

ФОТО. «Моя Легенда!» Как жена Цыганкова поздравила Виктора?

Романа нашла теплые слова для своего мужа

15 ноября 2024, 14:18 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:20
926
2
ФОТО. «Моя Легенда!» Как жена Цыганкова поздравила Виктора?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Лидер национальной сборной Украины Виктор Цыганков отмечает свое 27-летие. Виктора уже успели поздравить в УАФ и УЕФА. Несколько теплых слов Цыганкову сказала и его жена – Романа.

«С днем ​​рождения, моя личная легенда. Мало кто знает твое золотое сердце и стальной разум. Но я считаю себя счастливой, продолжай», – написала девушка.

Сегодня Виктор находится в расположении национальной сборной Украины, где готовится к заключительным матчам национальной команды в групповом этапе Лиги наций.

Уже в эту субботу, 16 июля, «сине-желтые» проведут матч против Грузии. А 19 – сыграют против Албании. Старт матча Грузия – Украина запланирован на 19:00 по киевскому времени.

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Виктор Цыганков Жирона сборная Украины по футболу чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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yurchik553
Головне що вона щаслива все інше не важливо 
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+2
ILLUMINATOR
С Днём Рождения,Витя! Здоровья и новых творческих свершений тебе!
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