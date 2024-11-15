«Мастер-джедай». Ла Лига присоединился к поздравлениям Цыганкова

15 ноября вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков празднует 27-летие.

Испанская футбольная лига опубликовала в сети Интернет пост-поздравление в честь Виктора.

В публикациях Ла Лига назвала футболиста «мастером-джедаем», при этом написав «пусть пребудет с тобой сила».

Эти слова являются ссылкой на культовую медиафраншизу «Звездные войны», которую очень любит Цыганков.

Ранее Украинская ассоциация футбола поздравила игрока в социальных сетях.