«Мастер-джедай». Ла Лига присоединился к поздравлениям Цыганкова
Виктору исполнилось 27 лет
15 ноября вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков празднует 27-летие.
Испанская футбольная лига опубликовала в сети Интернет пост-поздравление в честь Виктора.
В публикациях Ла Лига назвала футболиста «мастером-джедаем», при этом написав «пусть пребудет с тобой сила».
Эти слова являются ссылкой на культовую медиафраншизу «Звездные войны», которую очень любит Цыганков.
Ранее Украинская ассоциация футбола поздравила игрока в социальных сетях.
'Que la Fuerza te acompañe'. 💫— LALIGA (@LaLiga) November 15, 2024
🎂🎊🎉 ¡Feliz cumpleaños, Tsygankov!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/ihVkvzFESd
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