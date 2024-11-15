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Испания
15 ноября 2024, 15:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:10
509
0

«Мастер-джедай». Ла Лига присоединился к поздравлениям Цыганкова

Виктору исполнилось 27 лет

15 ноября 2024, 15:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:10
509
0
«Мастер-джедай». Ла Лига присоединился к поздравлениям Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 ноября вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков празднует 27-летие.

Испанская футбольная лига опубликовала в сети Интернет пост-поздравление в честь Виктора.

В публикациях Ла Лига назвала футболиста «мастером-джедаем», при этом написав «пусть пребудет с тобой сила».

Эти слова являются ссылкой на культовую медиафраншизу «Звездные войны», которую очень любит Цыганков.

Ранее Украинская ассоциация футбола поздравила игрока в социальных сетях.

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Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона день рождения Звездные войны
Андрій Вітренко Источник: Instagram
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