«Маме позвонили». Как футболист МЮ получил украинское гражданство

Игрок юношеской сборной Украины (U-19) Захар Бауманн откровенно рассказал о процессе получения украинского гражданства. Игрок признался, что первый контакт с УАФ установила его мать.

«Это решение было вполне обдуманным и сознательным, у нас было время его обсудить с семьей и принять. Для меня Украина всегда означала многое, все мои друзья знали, что это государство, откуда родом моя семья. И хотя я сам родился и вырос в Великобритании, в Англии, у нас в семье говорят по-украински. Мама нас с братом учила украинскому языку, а нам было очень приятно, когда Украина достигала успехов в футболе, в песенных конкурсах, в культуре.

Больше года назад мама получила звонок из Украинской ассоциации футбола, где сообщили, что следят за моими успехами и предлагают мне выступать за юношескую сборную Украины.

Конечно, я был очень рад и все в семье тоже! Мы с благодарностью приняли это предложение и постоянно держали контакт. Я играл, зная, что на родине за мной следят. Процесс решения всех вопросов документов, возможности меня заиграть длился определенное время. Но мы лично, я и моя семья, приняли это решение с радостью», – сказал Захар.

Захар Бауманн уже успел дебютировать за юношескую сборную Украины. Полузащитник вышел на поле в концовке встречи против Казахстана (1:2).