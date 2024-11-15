Игрок Манчестер Юнайтед назвал украинца, который усилил бы команду Аморима
Захар Бауман выделил Илью Забарного
Украинский полузащитник юношеской команды «Манчестер Юнайтед» Захар Бауман откровенно рассказал, кто бы из украинских игроков мог перейти в основную команду «красных дьяволов». Футболист выделил защитника национальной команды Илью Забарного.
«Дайте подумать минутку… Я назову Забарного, потому что Илья – очень классный молодой защитник, мощный и с хорошим пасом. А новый главный тренер МЮ Аморим, насколько мы слышим, будет отдавать предпочтение игре в три центрбэка, как в своей предыдущей команде. Поэтому ему Забарный может понадобиться», – сказал Захар.
В настоящее время Илья Забарный выступает в составе английского «Борнмута». Украинцем активно интересуется другой гранд английской Премьер-лиги.
В настоящее время Илья находится в расположении национальной команды, где готовится к заключительным матчам группового этапа Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва проведут игру со сборной Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Эпицентра высказался о предстоящих матчах сборной Украины в Лиге наций
Поединок состоится в ночь на 16 ноября