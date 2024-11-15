Игрок Манчестер Юнайтед назвал украинца, который усилил бы команду Аморима

Украинский полузащитник юношеской команды «Манчестер Юнайтед» Захар Бауман откровенно рассказал, кто бы из украинских игроков мог перейти в основную команду «красных дьяволов». Футболист выделил защитника национальной команды Илью Забарного.

«Дайте подумать минутку… Я назову Забарного, потому что Илья – очень классный молодой защитник, мощный и с хорошим пасом. А новый главный тренер МЮ Аморим, насколько мы слышим, будет отдавать предпочтение игре в три центрбэка, как в своей предыдущей команде. Поэтому ему Забарный может понадобиться», – сказал Захар.

В настоящее время Илья Забарный выступает в составе английского «Борнмута». Украинцем активно интересуется другой гранд английской Премьер-лиги.

В настоящее время Илья находится в расположении национальной команды, где готовится к заключительным матчам группового этапа Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва проведут игру со сборной Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.