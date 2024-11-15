В Англии определились с судьбой Русина. Что ждет экс-форварда Динамо?

Бывший футболист киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины (U-21) Назарий Русин продолжает «греть скамейку запасных» в английском «Сандерленде», ныне выступающем в Чемпиошипе.

Английские СМИ откровенно оценили перспективы украинского форварда по получению игровой практики в составе «черных котов». Портал Sunderland Echo, считает, что украинец покинет «Сандерленд» уже этой зимой.

«Если «Сандерленд» еще больше усилится в атакующем звене, то Русин может оказаться ниже в иерархии и потребует регулярного игрового времени», – говорится в материале.

В последний раз Назарий выходил на поле в составе «черных котов» еще 1 октября, где сыграл 5 минут в победном матче с «Дерби Каунти».

Контракт украинца с Сандерлендом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн. евро.