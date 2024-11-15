Поражение не показатель. Тренер сборной Аргентины поддержал своих протеже

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поддержал своих подопечных, несмотря на поражение в матче квалификации чемпионата мира против Парагвая (1:2).

«Я не собираюсь критиковать игроков. Я здесь для того, чтобы их поддерживать. Мы знали, что матч будет сложным. Мы хотим двигаться вперед и помочь нашим новым игрокам обрести уверенность.

В первом тайме мы хорошо сыграли, но гол соперника в начале второго тайма все усложнил. Нужно поздравить сборную Парагвая, она отлично защищалась.

Мы надеемся вернуться на верный путь. Команда всегда старается, всегда выкладывается на все сто. Мы проведем анализ и поймем, что мы можем сделать лучше», – сказал Скалоне.

В турнирной таблице Аргентина осталась на первой строчке (22 балла). Следующий матч национальная команда проведет дома против сборной Перу.