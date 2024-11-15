15 ноября сборная Боливии приехала в гости к Эквадору в рамках 11-го тура квалификации чемпионата мира.

Матч закончился с разгромным счетом – 4:0 в пользу Эквадора.

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Удаление на 24-й минуте при равном результате повлияло на игру. Боливия никак не могла давать отпор сопернику, будучи вдесятером. Еще в первом тайме Эквадор забил два мяче, а во второй половине встречи только увеличил преимущество – еще два гола.

В матче оформил дубль Гонсало Плата, а также по разу забили Эннер Валенсия и Алан Минда.

Южная Америка. Квалификация ЧМ. 11-й тур, 15 ноября

Эквадор – Боливия – 4:0

Голы: Валенсия, 26, Плата, 28, 49, Минда, 61

Удаление: Сагредо, 24

Видео голов и обзор матча: