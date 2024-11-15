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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Эквадор
15.11.2024 02:00 – FT 4 : 0
Боливия
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Чемпионат мира
15 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 15 ноября 2024, 10:04
56
0

Эквадор – Боливия – 4:0. Не заметили соперника. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура квалификации чемпионата мира

15 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 15 ноября 2024, 10:04
56
0
Эквадор – Боливия – 4:0. Не заметили соперника. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября сборная Боливии приехала в гости к Эквадору в рамках 11-го тура квалификации чемпионата мира.

Матч закончился с разгромным счетом – 4:0 в пользу Эквадора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Удаление на 24-й минуте при равном результате повлияло на игру. Боливия никак не могла давать отпор сопернику, будучи вдесятером. Еще в первом тайме Эквадор забил два мяче, а во второй половине встречи только увеличил преимущество – еще два гола.

В матче оформил дубль Гонсало Плата, а также по разу забили Эннер Валенсия и Алан Минда.

Южная Америка. Квалификация ЧМ. 11-й тур, 15 ноября

Эквадор – Боливия – 4:0

Голы: Валенсия, 26, Плата, 28, 49, Минда, 61

Удаление: Сагредо, 24

Видео голов и обзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Минда (Эквадор).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Плата (Эквадор).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Плата (Эквадор).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Эннер Валенсия (Эквадор).
24’
Хосе Сагредо (Боливия) получает красную карточку.
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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