Эквадор – Боливия – 4:0. Не заметили соперника. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура квалификации чемпионата мира
15 ноября сборная Боливии приехала в гости к Эквадору в рамках 11-го тура квалификации чемпионата мира.
Матч закончился с разгромным счетом – 4:0 в пользу Эквадора.
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Удаление на 24-й минуте при равном результате повлияло на игру. Боливия никак не могла давать отпор сопернику, будучи вдесятером. Еще в первом тайме Эквадор забил два мяче, а во второй половине встречи только увеличил преимущество – еще два гола.
В матче оформил дубль Гонсало Плата, а также по разу забили Эннер Валенсия и Алан Минда.
Южная Америка. Квалификация ЧМ. 11-й тур, 15 ноября
Эквадор – Боливия – 4:0
Голы: Валенсия, 26, Плата, 28, 49, Минда, 61
Удаление: Сагредо, 24
Видео голов и обзор матча:
События матча
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