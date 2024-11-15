Всему виной красная карточка. Эквадор не оставил шансов Боливии
Национальная команда Эквадора закончила игру со счетом 4:0
Утром в пятницу, 15 ноября, прошли поединки квалификации чемпионата мира в Южной Америке.
Сборная Эквадора на своем поле принимала национальную команду Боливии.
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Поединок окончился разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Уже на 24-й минуте гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Хосе Сагредо. Эквадор воспользовался преимуществом и через пару минут наколотил два мяча в ворота соперника. Сначала с пенальти забил Эннер Валенсия, а позже с игры Гонсало Плата.
Во втором тайме продолжилась доминация хозяев. Боливия никак не могла противостоять оппоненту, потому счет дошел до разгрома. Снова реализовал свой шанс Плата, а также забил Алан Минда.
Что интересно, Валенсия не только отличился голом, но еще и записал в свой актив две результативные передачи.
Эквадор сохранил свое пятое место в турнирной таблице (16 очков). Боливия осталась восьмой (12 баллов).
Южная Америка. Квалификация ЧМ. 11-й тур, 15 ноября
Эквадор – Боливия – 4:0
Голы: Валенсия (пенальти), 26, Плата, 28, 49, Минда, 61
Удаление: Сагредо, 24
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