Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Всему виной красная карточка. Эквадор не оставил шансов Боливии
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Эквадор
15.11.2024 02:00 – FT 4 : 0
Боливия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 ноября 2024, 09:32 | Обновлено 15 ноября 2024, 09:47
113
0

Всему виной красная карточка. Эквадор не оставил шансов Боливии

Национальная команда Эквадора закончила игру со счетом 4:0

15 ноября 2024, 09:32 | Обновлено 15 ноября 2024, 09:47
113
0
Всему виной красная карточка. Эквадор не оставил шансов Боливии
Getty Images/Global Images Ukraine

Утром в пятницу, 15 ноября, прошли поединки квалификации чемпионата мира в Южной Америке.

Сборная Эквадора на своем поле принимала национальную команду Боливии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок окончился разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Уже на 24-й минуте гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Хосе Сагредо. Эквадор воспользовался преимуществом и через пару минут наколотил два мяча в ворота соперника. Сначала с пенальти забил Эннер Валенсия, а позже с игры Гонсало Плата.

Во втором тайме продолжилась доминация хозяев. Боливия никак не могла противостоять оппоненту, потому счет дошел до разгрома. Снова реализовал свой шанс Плата, а также забил Алан Минда.

Что интересно, Валенсия не только отличился голом, но еще и записал в свой актив две результативные передачи.

Эквадор сохранил свое пятое место в турнирной таблице (16 очков). Боливия осталась восьмой (12 баллов).

Южная Америка. Квалификация ЧМ. 11-й тур, 15 ноября

Эквадор – Боливия – 4:0

Голы: Валенсия (пенальти), 26, Плата, 28, 49, Минда, 61

Удаление: Сагредо, 24

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

По теме:
Эквадор – Боливия – 4:0. Не заметили соперника. Видео голов и обзор матча
Парагвай – Аргентина – 2:1. Провал Месси и Ко. Видео голов и обзор матча
Парагвай шокировал Аргентину. Повлиял ли запрет футболок Месси на счет?
сборная Эквадора по футболу сборная Боливии по футболу ЧМ-2026 по футболу Эннер Валенсия удаление (красная карточка)
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Как купить билеты в гостевой сектор?
Футбол | 15 ноября 2024, 06:55 9
Шахтер сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Как купить билеты в гостевой сектор?
Шахтер сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Как купить билеты в гостевой сектор?

Стоимость билетов на матч 27 ноября в Эндховене составляет 52,5 евро

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15 ноября 2024, 07:59 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
Футбол | 15.11.2024, 09:59
Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
Сергей НАГОРНЯК: «Украине с Грузией тяжело будет! Они играют дома»
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
Футбол | 15.11.2024, 05:05
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Футбол | 14.11.2024, 11:44
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
13.11.2024, 15:31 5
Футбол
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.11.2024, 08:25
Бокс
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
14.11.2024, 17:29 1
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
14.11.2024, 14:48 4
Бокс
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 2
Футбол
Майк Тайсон признался, какую ставку сделал на бой против Джейка Пола
Майк Тайсон признался, какую ставку сделал на бой против Джейка Пола
13.11.2024, 22:28 2
Бокс
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
13.11.2024, 12:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем