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  4. Холанд обогнал легенду Аргентины по количеству голов на международной арене
Лига наций
15 ноября 2024, 06:32 |
1521
0

Холанд обогнал легенду Аргентины по количеству голов на международной арене

Норвежский форвард обошел Марадону, забив 35 мячей за сборную

15 ноября 2024, 06:32 |
1521
0
Холанд обогнал легенду Аргентины по количеству голов на международной арене
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В рамках 5-го тура Лиги наций 14 ноября состоялся матч между сборными Словении и Норвегии на стадионе Стожице. Норвежцы в роли гостей разгромно выиграли у словенцев со счетом 4:1.

Со стороны Норвегии забитыми голами отметились следующие игроки: Антонио Нуса (4, 59), Эрлинг Холанд (45) и Йенс Петтер Гауге (82). Единственный гол словенцев с пенальти был забит Беньямином Шешко (21).

В этом матче Эрлингу Холанду, как упоминалось ранее, удалось отметиться забитым мячом и благодаря этому обогнать Диего Марадону по количеству голов на международном уровне. На данный момент Эрлинг имеет в своем арсенале 35 голов в 38 матчах за сборную Норвегии, Марадона за всю свою карьеру в сборной забил 34 мячей в 91 поединке.

В целом Холанд в этом сезоне провел за клуб и сборную 21 матч, в которых записал на свой счет 20 голевых действий (19Г+1А).

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Словения – Норвегия (1:4)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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