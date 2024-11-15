Холанд обогнал легенду Аргентины по количеству голов на международной арене

В рамках 5-го тура Лиги наций 14 ноября состоялся матч между сборными Словении и Норвегии на стадионе Стожице. Норвежцы в роли гостей разгромно выиграли у словенцев со счетом 4:1.



Со стороны Норвегии забитыми голами отметились следующие игроки: Антонио Нуса (4, 59), Эрлинг Холанд (45) и Йенс Петтер Гауге (82). Единственный гол словенцев с пенальти был забит Беньямином Шешко (21).

В этом матче Эрлингу Холанду, как упоминалось ранее, удалось отметиться забитым мячом и благодаря этому обогнать Диего Марадону по количеству голов на международном уровне. На данный момент Эрлинг имеет в своем арсенале 35 голов в 38 матчах за сборную Норвегии, Марадона за всю свою карьеру в сборной забил 34 мячей в 91 поединке.

В целом Холанд в этом сезоне провел за клуб и сборную 21 матч, в которых записал на свой счет 20 голевых действий (19Г+1А).

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Словения – Норвегия (1:4)