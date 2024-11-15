Уникальная серия. У Динамо – 15 подряд туров в Киеве или Киевской области
Бело-синие проводят домашние матчи на стадионе Динамо им. Лобановского
В сезоне УПЛ 2024/25 киевское «Динамо» проводит уникальную серию матчей. Киевская команда играет 15 туров подряд в Киеве или Киевской области.
Согласно календарю УПЛ, начиная с 4-го тура и до 18-го включительно, «Динамо» проводит матчи либо на собственном стадионе в Киеве, либо на аренах Киевской области. Из этих 15 матчей – 11 домашних поединков, которые проходят на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.
Некоторые выездные матчи также проводятся в столице: например, «Заря» провела домашний матч на стадионе «Динамо», эту игру киевляне выиграли (2:0). Динамовцы в пределах Киева + Киевщины проводят также выездные матчи против «Левого Берега» (3:0), «Оболони» (5:1) и «Колоса» (1 декабря).
Перенесенный матч 1-го тура УПЛ против «Александрии» состоится 4 декабря, между 15-м и 16-м турами чемпионата, поэтому где факто серия Динамо будет состоять из 12 матчей, а не 15.
Серия Динамо из 15 туров подряд в Киеве или Киевской области
- 04-й тур: Динамо – Ворскла – 3:1 (Киев)
- 05-й тур: Динамо – ЛНЗ – 1:0 (Киев)
- 06-й тур: Заря – Динамо – 0:2 (Киев)
- 07-й тур: Динамо – Рух – 0:0 (Киев)
- 08-й тур: Левый Берег – Динамо – 0:3 (Киевская обл.)
- 09-й тур: Динамо – Кривбасс – 2:1 (Киев)
- 10-й тур: Оболонь – Динамо – 1:5 (Киев)
- 11-й тур: Динамо – Шахтер – 1:1 (Киев)
- 12-й тур: Динамо – Ингулец – 5:2 (Киев)
- 13-й тур: Динамо – Полесье – 2:1 (Киев)
- 14-й тур: Динамо – Черноморец (Киев)
- 15-й тур: Колос – Динамо (Киевская обл.)
- 16-й тур: Динамо – Александрия (Киев)
- 17-й тур: Динамо – Верес (Киев)
- 18-й тур: Динамо – Карпаты (Киев)
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