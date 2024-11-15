Уникальная серия. У Динамо – 15 подряд туров в Киеве или Киевской области

В сезоне УПЛ 2024/25 киевское «Динамо» проводит уникальную серию матчей. Киевская команда играет 15 туров подряд в Киеве или Киевской области.

Согласно календарю УПЛ, начиная с 4-го тура и до 18-го включительно, «Динамо» проводит матчи либо на собственном стадионе в Киеве, либо на аренах Киевской области. Из этих 15 матчей – 11 домашних поединков, которые проходят на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Некоторые выездные матчи также проводятся в столице: например, «Заря» провела домашний матч на стадионе «Динамо», эту игру киевляне выиграли (2:0). Динамовцы в пределах Киева + Киевщины проводят также выездные матчи против «Левого Берега» (3:0), «Оболони» (5:1) и «Колоса» (1 декабря).

Перенесенный матч 1-го тура УПЛ против «Александрии» состоится 4 декабря, между 15-м и 16-м турами чемпионата, поэтому где факто серия Динамо будет состоять из 12 матчей, а не 15.

Серия Динамо из 15 туров подряд в Киеве или Киевской области