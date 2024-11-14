После 13-го тура УПЛ установилось двоевластие в рейтинге по системе гол+пас
Николай Шапаренко по очкам догнал Александра Назаренко
По итогам 13-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения в список лучших игроков по системе гол+пас. На вершине списка установилось двоевластие.
Футболист Полесья Александр Назаренко забил 7 голов и сделал 5 ассистов (12 баллов).
Лидера догнал полузащитник Динамо Николай Шапаренко – 12 очков (4+8).
Далее идет хавбек Шахтера Артем Бондаренко (7+3), у которого 10 пунктов.
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас
- 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12
- 2. Николай Шапаренко (Динамо): 4+8=12
- 3. Артем Бондаренко (Шахтер): 7+3=10
- 4–5. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
- 4–5. Алексей Гуцуляк (Полесье): 7+2=9
- 6. Владислав Ванат (Динамо): 6+1=7
- 7–8. Александр Зубков (Шахтер): 4+3=7
- 7–8. Илья Квасница (Рух): 4+3=7
- 9. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 3+4=7
- 10. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
- 11. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6
- 12. Никита Кравченко (Александрия): 0+6=6
В списке лучших голеадоров сезона лидируют Алексей Гуцуляк, Артем Бондаренко, Александр Назаренко, Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).
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