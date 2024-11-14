После 13-го тура УПЛ установилось двоевластие в рейтинге по системе гол+пас

По итогам 13-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения в список лучших игроков по системе гол+пас. На вершине списка установилось двоевластие.

Футболист Полесья Александр Назаренко забил 7 голов и сделал 5 ассистов (12 баллов).

Лидера догнал полузащитник Динамо Николай Шапаренко – 12 очков (4+8).

Далее идет хавбек Шахтера Артем Бондаренко (7+3), у которого 10 пунктов.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12

2. Николай Шапаренко (Динамо): 4+8=12

3. Артем Бондаренко (Шахтер): 7+3=10

4–5. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9

4–5. Алексей Гуцуляк (Полесье): 7+2=9

6. Владислав Ванат (Динамо): 6+1=7

7–8. Александр Зубков (Шахтер): 4+3=7

7–8. Илья Квасница (Рух): 4+3=7

9. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 3+4=7

10. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6

11. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6

12. Никита Кравченко (Александрия): 0+6=6

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Алексей Гуцуляк, Артем Бондаренко, Александр Назаренко, Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).