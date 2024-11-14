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Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 14 ноября 2024, 07:49
186
0

После 13-го тура УПЛ установилось двоевластие в рейтинге по системе гол+пас

Николай Шапаренко по очкам догнал Александра Назаренко

14 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 14 ноября 2024, 07:49
186
0
После 13-го тура УПЛ установилось двоевластие в рейтинге по системе гол+пас
УПЛ / ФК Динамо. Николай Шапаренко

По итогам 13-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения в список лучших игроков по системе гол+пас. На вершине списка установилось двоевластие.

Футболист Полесья Александр Назаренко забил 7 голов и сделал 5 ассистов (12 баллов).

Лидера догнал полузащитник Динамо Николай Шапаренко – 12 очков (4+8).

Далее идет хавбек Шахтера Артем Бондаренко (7+3), у которого 10 пунктов.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12
  • 2. Николай Шапаренко (Динамо): 4+8=12
  • 3. Артем Бондаренко (Шахтер): 7+3=10
  • 4–5. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
  • 4–5. Алексей Гуцуляк (Полесье): 7+2=9
  • 6. Владислав Ванат (Динамо): 6+1=7
  • 7–8. Александр Зубков (Шахтер): 4+3=7
  • 7–8. Илья Квасница (Рух): 4+3=7
  • 9. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 3+4=7
  • 10. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
  • 11. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6
  • 12. Никита Кравченко (Александрия): 0+6=6

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Алексей Гуцуляк, Артем Бондаренко, Александр Назаренко, Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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