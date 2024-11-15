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  4. «Мы довольны». Ди Лоренцо оценил выступление команды в Лиге наций
Лига наций
15 ноября 2024, 02:58 | Обновлено 15 ноября 2024, 03:00
42
0

«Мы довольны». Ди Лоренцо оценил выступление команды в Лиге наций

Скуадра Адзурра квалифицировалась в стадию плей-офф

15 ноября 2024, 02:58 | Обновлено 15 ноября 2024, 03:00
42
0
«Мы довольны». Ди Лоренцо оценил выступление команды в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний итальянский защитник Джованни Ди Лоренцо поделился своими впечатлениями от победы Италии над Бельгией в 5-м туре Лиги наций.

«Мы довольны этой победой. Если говорить об игре, то противостояли очень сильной сборной. Но наша цель была четкой - мы ехали в Бельгию за результатом, и самое важное то, что мы его достигли.

Вся Лига наций принесла нам положительные эмоции после Евро. Нам было важно реабилитироваться. Мы получили отличные результаты в матчах с такими сильными сборными, как Бельгия и Франция. Это хороший знак для нашего будущего», - отметил Ди Лоренцо.

Напомним, что благодаря голу Сандро Тонали Италия вырвала победу над сборной Бельгии.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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