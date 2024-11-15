«Мы довольны». Ди Лоренцо оценил выступление команды в Лиге наций
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31-летний итальянский защитник Джованни Ди Лоренцо поделился своими впечатлениями от победы Италии над Бельгией в 5-м туре Лиги наций.
«Мы довольны этой победой. Если говорить об игре, то противостояли очень сильной сборной. Но наша цель была четкой - мы ехали в Бельгию за результатом, и самое важное то, что мы его достигли.
Вся Лига наций принесла нам положительные эмоции после Евро. Нам было важно реабилитироваться. Мы получили отличные результаты в матчах с такими сильными сборными, как Бельгия и Франция. Это хороший знак для нашего будущего», - отметил Ди Лоренцо.
Напомним, что благодаря голу Сандро Тонали Италия вырвала победу над сборной Бельгии.
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