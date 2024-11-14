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  4. Дани ОЛЬМО: «Очень важно быть первым в группе, мы хотим выиграть завтра»
Лига наций
14 ноября 2024, 23:24 |
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Дани ОЛЬМО: «Очень важно быть первым в группе, мы хотим выиграть завтра»

Полузащитник сборной Испании высказался о матче Лиги наций

14 ноября 2024, 23:24 |
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Дани ОЛЬМО: «Очень важно быть первым в группе, мы хотим выиграть завтра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

15 ноября в 21.45 состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Дании и Испании. Хавбек «Красной фурии» и «Барселоны» Дани Ольмо высказался об игре:

«Мотивировать меня для национальной сборной? Не нужно. Мне не нужна дополнительная мотивация. Просто играть в игру, представлять свою страну, это счастье. Я всегда делаю это с амбициями и желанием.

Очень важно быть первым в группе, мы хотим выиграть завтра. Цель — победить и сыграть ответный матч дома перед своими болельщиками».

Ранее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче против сборной Дании.

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Дани Ольмо сборная Испании по футболу сборная Дании по футболу Лига наций
Іван Распутін Источник: RFEF
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