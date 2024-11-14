Дани ОЛЬМО: «Очень важно быть первым в группе, мы хотим выиграть завтра»
Полузащитник сборной Испании высказался о матче Лиги наций
15 ноября в 21.45 состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Дании и Испании. Хавбек «Красной фурии» и «Барселоны» Дани Ольмо высказался об игре:
«Мотивировать меня для национальной сборной? Не нужно. Мне не нужна дополнительная мотивация. Просто играть в игру, представлять свою страну, это счастье. Я всегда делаю это с амбициями и желанием.
Очень важно быть первым в группе, мы хотим выиграть завтра. Цель — победить и сыграть ответный матч дома перед своими болельщиками».
Ранее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче против сборной Дании.
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