Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы хотим быть первыми в группе»

15 ноября в 21.45 состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Дании и Испании. Главный тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте высказался об игре:

«Игра против Дании – очень важная игра, мы хотим быть первыми в группе. Мы хотим выиграть завтра, мы не думаем о послезавтра, мы выведем лучшую команду. У нас нет других планов.Для нас это роскошь иметь шесть-семь дней, чтобы подготовиться к игре. Мы знали, какое было расписание сезона, и, надеюсь, мы сможем адаптироваться».

Раньше Дания и Испания играли между собой 17 раз. В 12-х играх «Красная фурия» победила и потерпела поражение 5 раз.

В настоящее время сборная Испании занимает первое место в группе.