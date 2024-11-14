«Верю в него». Португальский журналист разобрал игру Трубина за Бенфику

Португальский журналист Мигель Перейра на своем YouTube-канале 5 Minutos à Benfica проанализировал игру украинского вратаря Бенфики Анатолия Трубина в текущем сезоне.

Эксперт разобрал каждый из 12 пропущенных 23-летним голкипером мячей и пришел к выводу, что его не за что критиковать. Перейра обратил внимание, что большинство голов в ворота Трубина были забиты с близкой дистанции после ошибок игроков защиты.

Мигель констатировал, что украинец в некоторых из этих эпизодов мог сыграть лучше, но каких-то грубых ошибок он не допускал. Поэтому критика в адрес Анатолия, по его мнению, безосновательна.

«Я верю в него, верю, что у него есть все для того, чтобы прогрессировать. В настоящее время вратарь – это далеко не самая большая проблема Бенфики», – резюмировал Перейра.

В текущем сезоне Трубин в составе Бенфики сыграл 15 матчей и пропустил 12 голов. В 6 встречах украинец оставлял свои ворота сухими.