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  4. «Верю в него». Португальский журналист разобрал игру Трубина за Бенфику
Португалия
14 ноября 2024, 22:35 |
895
3

«Верю в него». Португальский журналист разобрал игру Трубина за Бенфику

Мигель Перейра не видит оснований для критики Анатолия

14 ноября 2024, 22:35 |
895
3
«Верю в него». Португальский журналист разобрал игру Трубина за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальский журналист Мигель Перейра на своем YouTube-канале 5 Minutos à Benfica проанализировал игру украинского вратаря Бенфики Анатолия Трубина в текущем сезоне.

Эксперт разобрал каждый из 12 пропущенных 23-летним голкипером мячей и пришел к выводу, что его не за что критиковать. Перейра обратил внимание, что большинство голов в ворота Трубина были забиты с близкой дистанции после ошибок игроков защиты.

Мигель констатировал, что украинец в некоторых из этих эпизодов мог сыграть лучше, но каких-то грубых ошибок он не допускал. Поэтому критика в адрес Анатолия, по его мнению, безосновательна.

«Я верю в него, верю, что у него есть все для того, чтобы прогрессировать. В настоящее время вратарь – это далеко не самая большая проблема Бенфики», – резюмировал Перейра.

В текущем сезоне Трубин в составе Бенфики сыграл 15 матчей и пропустил 12 голов. В 6 встречах украинец оставлял свои ворота сухими.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Первый Среди Равных
Слабкий воротар. Відбиває в основному те, що і так відбив би будь-який кіпер, а при більш складних ударах не виручає. 
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